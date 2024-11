Porsche SE verdient weniger - für Kostensenkung bei VW

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Großaktionär von Volkswagen und Porsche, die Holding Porsche SE (PSE), hat wegen schwächerer Ergebnisse der Autobauer weniger Gewinn erzielt.

Das Konzernergebnis sank in den ersten neun Monaten um rund ein Drittel auf 2,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die von den VW-Eignerfamilien kontrollierte PSE spüre die Folgen des schwierigen Marktumfelds in der Automobilindustrie. "Vor diesem Hintergrund unterstützt die Porsche SE die Effektivitäts- und Effizienzprogramme im gesamten Volkswagen Konzern und geht von der Erreichung der strategischen Ergebnis- und Liquiditätsziele aus."

Bei VW und Porsche ist der Gewinn vor allem wegen sinkender Verkäufe in China auf Talfahrt. Der Konzern plant harte Einschnitte bei der unprofitablen Kernmarke VW mit Lohnsenkungen, auch Entlassungen und Werksschließungen in Deutschland stehen im Raum. Im Gefolge von VW hatte auch die PSE Ende September ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt um gut eine Milliarde Euro auf eine Bandbreite von 2,4 bis 4,4 Milliarden Euro.

