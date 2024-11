AKTIE IM FOKUS: Energiekontor weiter stabilisiert - Bestätigter Ausblick stützt

FRANKFURT(dpa-AFX) - Energiekontor hat am Donnerstag ein bestätigter Ausblick für deutliche Kursgewinne ausgereicht. Mit einem Plus von 4,3 Prozent auf 42,85 Euro konnten sich die Aktien des Wind- und Solarparkentwicklers und -betreibers weiter stabilisieren und lagen im Nebenwerte-Index SDax am Nachmittag weit vorn. Am Mittwoch hatten sie mit 40,65 Euro noch den tiefsten Stand seit rund vier Jahren markiert.

Energiekontor sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Ein Konzernergebnis vor Steuern von 30 bis 70 Millionen Euro sei nach wie vor erreichbar, teilte das Unternehmen mit. Der Vorstand peilt allerdings weiter höchstens die Mitte der Spanne an. Wie bereits bekannt, ist das obere Ende wegen des Geschäftsverlaufs und des bislang unterdurchschnittlichen Windjahres wohl nicht zu erreichen.

Ganz anders sah es am Donnerstag beim Solarindustrie-Zulieferer SMA Solar mit einem Kurseinbruch um fast 15 Prozent aus. Eine erneute Prognosesenkung für das laufende Jahr schickte die Stimmung in den Keller. An der Kursentwicklung seit Jahresbeginn dürften indes die Aktionäre beider Unternehmen wenig Freude haben: Hier stehen für Energiekontor und SMA herbe Verluste von 48 beziehungsweise 80 Prozent zu Buche./gl/ajx/stk