Sprachlern-App Duolingo mit starkem Wachstum und explodierendem Aktienkurs

Bei dem für seine Sprachlern-App bekannten Unternehmen Duolingo (NASDAQ: DUOL)(WKN: A3CWBB) läuft es operativ hervorragend. Im dritten Quartal 2024 legten alle relevanten Kennzahlen mit deutlich zweistelligen Raten und stärker als im Durchschnitt von Analysten erwartet zu. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um 36 % auf nun schon 113 Mio., während die Anzahl der zahlenden Abonnenten mit einem Plus 47 % auf nun 8,6 Mio. noch stärker zulegte. Drei Jahre zuvor lagen diese beiden Kennzahlen noch bei 41,7 Mio. und 2,2 Mio.

Duolingo gewinnt trotz geringer Marketingausgaben viele neue Nutzer

Diese starke Entwicklung verdeutlicht, wie gut Duolingo darin ist mit relativ geringem Marketing-Aufwand viele neue Nutzer für seine Sprachlern-App zu gewinnen und diese mittels der Gamification-Elemente in zahlende Kunden zu konvertieren und zu halten.

Dies macht sich auch in der Gewinn- und Verlustrechnung bemerkbar. So legte der Umsatz mit 40 % zu. Seit wenigen Quartalen wird auch ein bilanzieller Gewinn erzielt, der nun ausgehend von einer niedrigen Basis um den Faktor acht stieg. Der für uns bedeutende Free Cashflow stieg um 57 %.

Bei diesen Zahlen gibt es für uns nichts zu meckern. Und auch die operativen Weiterentwicklungen wie der neu eingeführte „Friends Streak“, bei dem Lernerfolge mit Freunden geteilt werden können, und die neue Möglichkeit in dem höherpreisigen Duolingo Max Abo Videocalls mit einem KI-Tutor abzuhalten finden wir gut.

Auf die Bewertung von Duolingo achten

Einzig die Bewertung der Duolingo-Aktie scheint uns nun ziemlich ambitioniert. Seit unserem letzten Quartalsupdate von Anfang August hat sich der Aktienkurs beinahe verdoppelt. Damit ist das Multiple auf den Free Cashflow der letzten 12 Monate nun auf 58 angestiegen. Ein Einstieg drängt sich für uns bei der Bewertung nicht auf.

Was das Unternehmen macht

Subscription 76 % Umsatzanteil: Wiederkehrende Gebühren zahlender Nutzer der Duolingo-App (rund 7 US-Dollar pro Monat). Mit der App kann man Sprachen und neuerdings auch Mathe und Musikinstrumente erlernen.

Advertising 10 % Umsatzanteil: Nicht-zahlende Nutzer bekommen Werbung angezeigt, die über Werbe-Plattformen wie Google über Facebook geschaltet werden kann.

Duolingo English Test 8 % Umsatzanteil: Online-Sprachtest, mit dem ein Sprachnachweis z.B. für Universitäten erbracht werden kann. Ein Test kostet 59 US-Dollar und ist nicht direkt mit der Sprach-Lern-App gekoppelt.

Weitere Unternehmungen 7 % Umsatzanteil: Dies sind vor allem In-App-Käufe, mit denen Nutzer, die kein Abo-Modell abgeschlossen haben, einzelne zusätzliche Vorteile erwerben können

Wo liegen die größten Chancen?

Laut Angaben von Duolingo lernen weltweit mehr als 2 Mrd. Menschen eine Fremdsprache. Obwohl Duolingo klarer Marktführer beim Lernen von Sprachen online ist (Duolingo ist die weltweit am meisten heruntergeladene Sprachlern-App) und über eine starke Marke verfügt, lag die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer Ende Q3 2023 bei 83 Mio. Da ist also noch Luft nach oben! Insbesondere weil Duolingo über viele Nutzerdaten (10 Mrd. abgeschlossene Übungen je Woche!) verfügt, die es nutzt, um seine Services zu verbessern (auch mittels KI) und so die “stickiness” zu erhöhen (z.B. durch noch mehr Gamification).

Darüber hinaus können ähnliche Lernangebote für alles Mögliche angeboten werden und der breiten Nutzerbasis clever angeboten werden. Mathe und Musikinstrumente gibt es seit Kurzem schon.

Wo liegen die größten Risiken von Duolingo?

Mit zunehmender Verbreiterung der Lerninhalte auf andere Bereiche wächst jedoch auch das Feld der Konkurrenten. Generell ist Duolingo zwar sehr gut darin, seine Nutzer mittels Gamification-Elemente auf der eigenen Plattform aktiv zu halten, aber die Wechselkosten hin zu einer anderen App sind nicht hoch. Mit zunehmendem Unternehmenserfolg könnten Tech-Giganten wie Alphabet auf den Bereich aufmerksam werden und ähnliche Lösungen anbieten.

Weiterhin ist die Bewertung der Aktie ziemlich hoch. Bei einem Verlangsamen des Unternehmenswachstums dürfte der Aktienkurs leiden.

Der Artikel Sprachlern-App Duolingo mit starkem Wachstum und explodierendem Aktienkurs ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Duolingo.

Aktienwelt360 2024