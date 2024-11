AKTIE IM FOKUS: Prosus unter gefragten EuroStoxx-Werten nach Zielsetzungen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die an der Euronext-Börse gehandelten Aktien des Technologie-Investors Prosus haben am Montag nach Eckdaten zum ersten Halbjahr zu den Favoriten im EuroStoxx 50 gehört. Nach einem Anstieg um bis zu 2,8 Prozent im frühen Handel bewegten sie sich im Leitindex der Eurozone zuletzt noch mit 1,4 Prozent im Plus. Hilfreich könnte auch ein freundlicher Wochenauftakt der Tencent-Aktien in Hongkong sein, denn der chinesische Internetkonzern ist mit Abstand die wichtigste Beteiligung von Prosus.

Prosus selbst hatte Eckdaten zum ersten Halbjahr vorgelegt, wonach der Gewinn je Aktie im fortgeführten Geschäft deutlich stieg und dabei die Erwartungen der Experten übertraf. Börsianern zufolge ragte die Profitabilität im E-Commerce-Bereich positiv hervor. Laut Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan ist es von entscheidender Bedeutung für die Anlagestory und die Wahrnehmung der Anleger, dass sich dieses Geschäft an einem Wendepunkt befindet. Dazu müsse es gelingen, hier Barmittel zu erwirtschaften, anstatt sie zu "verbrennen".

Die Prosus-Aktien haben seit Anfang Oktober eine dürftige Periode hinter sich. Hatten sie damals mit 41,78 Euro noch ihr höchstes Niveau seit Juni 2021 erreicht, waren sie in der Zwischenzeit um bis zu zehn Prozent davon zurückgefallen. Auf dem ermäßigten Niveau fassten sich Anleger nun ein Herz. Zuletzt drohte der Kurs unter die 50-Tage-Linie zu fallen, doch jetzt konnte zu dieser wieder ein kleiner Puffer aufgebaut werden. In der Nähe der 21-Tage-Linie wurde dem Kurs am Montag dann aber Widerstand geleistet./tih/ajx/zb