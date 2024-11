Spatial stellt die neuesten Updates für die wichtigsten Produktlinien vor, die eine verbesserte Leistung, Workflow-Effizienz und Automatisierungsfunktionen bieten

Spatial Corp., der führende Anbieter von Toolkits für die 3D-Softwareentwicklung für Design-, Fertigungs- und Konstruktionslösungen und eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, kündigt die Version 2025 und Updates für mehrere Produktlinien an und bekräftigt damit sein Engagement, innovative Lösungen für seine Kunden in Bereichen von CAD über Simulation bis hin zur Fertigung und darüber hinaus anzubieten.

Die Version 2025 und Updates umfassen:

3D InterOp: verbesserte Performance und neue Funktionen

Leistungsverbesserung für den 3D-Datenimport: Die fein abgestimmte parallele Verarbeitung in Kombination mit formatspezifischen Leseoptimierungen führt zu einer erheblichen Verkürzung der Importzeiten. Insbesondere sind Verbesserungen in vielen Formaten wie IGES, STEP, Inventor, Solid Edge, Creo, SOLIDWORKS und Navisworks zu verzeichnen, wobei die Importzeiten bei SOLIDWORKS um bis zu 50 % reduziert werden konnten. Bei Solid Edge und Inventor konnten Leistungsverbesserungen von durchschnittlich 22 % bzw. 24 % erzielt werden. Bei Dateien, die keine native Visualisierung enthalten, wurde die Leistung der Facettierung von importiertem BREP in Formaten wie STEP, IGES und Parasolid um durchschnittlich 25 % verbessert. Dies beschleunigt Arbeitsabläufe, die auf Voransichten angewiesen sind, wie z. B. Konstruktionsprüfungen, technische Dokumentation und VR-Anwendungen.

Optimierung der Speichernutzung bei Importen: In dieser Version wurde der Speicherverbrauch und das Speicherwachstum reduziert, insbesondere bei SOLIDWORKS-Importen. In einem Testfall wurde eine Reduzierung der maximalen Auslagerungsdateinutzung um 30 % bei einer einzelnen Übersetzung und um 78 % bei 2.000 aufeinanderfolgenden Übersetzungen festgestellt. Diese Verbesserung ermöglicht die Handhabung größerer, komplexerer Modelle und erhöht die Anzahl der Operationen, die in Batch-Prozessen sowohl auf Desktops als auch auf Servern ausgeführt werden können.

Unterstützung von Baugruppen-Schnittfunktionen im SOLIDWORKS Reader: Der präzise Import von Baugruppen-Schnitten, wie z. B. extrudierten Löchern und Aussparungen, bewahrt die Designabsicht und macht manuelle Anpassungen nach dem Import überflüssig. Diese Verbesserung wurde zunächst für den 3D InterOp Creo-Reader eingeführt und nun auf SOLIDWORKS erweitert.

Data Prep Add-On: kontinuierliche Entwicklungsbemühungen: Dieses Update umfasst Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen, die das Erlebnis der Datenvorbereitung optimieren. Darüber hinaus steht die Hidden Body Removal-Funktion auf Teileebene jetzt zum Testen zur Verfügung, wobei die Erweiterung auf Baugruppenebene bald folgen wird. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern, ihren Arbeitsablauf zu optimieren, indem unnötige Komponenten auf Teileebene ausgefiltert werden.

3D ACIS Modeler: Automatisierung komplexer Metallbearbeitungsaufgaben und Leistungsverbesserungen bei Slice-Operationen

Automatisches Entbiegen: Diese neue API erkennt automatisch Biegungen in Blechkörpern und wickelt sie ab. Die API ermöglicht es Entwicklern, Abwicklungsfunktionen schnell in ihre CAM-Anwendungen zu integrieren.

Leistungsverbesserungen bei Slice-Operationen: Zwei neue APIs verbessern die Slicing-Performance um bis zu 60 % bei Volumenkörpern und um bis zu 50 % bei Blechkörpern und beschleunigen so den gesamten Konstruktions- und Fertigungsablauf.

CGM Modeler: der Mid-Surface-Operator verfügt jetzt über einen absoluten Offset-Modus

Dieser neue Modus erzeugt eine Mittelfläche, indem die Flächen auf einer Seite des Körpers versetzt werden. Dieser Algorithmus ist so konzipiert, dass er für Teile mit gleichmäßiger Dicke robust und leistungsfähig ist.

CSM-CVM: verbesserte Robustheit und Volume Proximity Layer-Generierung

Meshing-Verbesserungen für CSM: In dieser Version wurde die Mesh-Qualität für Splitterflächen verbessert. Im Januar 2025 wird die Steuerung des anisotropen Oberflächenverhältnisses verfügbar sein.

Verbesserung der Volume Proximity Layer-Generierung: Die verbesserte Volume Proximity Layer-Generierung vereinfacht die Erstellung konsistenter Meshing-Schichten in dünnen Abschnitten und macht manuelle Sizemaps überflüssig. Dies kommt Branchen wie der Kunststoff-Spritzgussfertigung und der Chip-Entwicklung zugute, indem die Meshing-Konsistenz verbessert wird.

Unterstützung für Linux ARM

Ab dieser Version unterstützt Spatial nun Linux ARM für die 3D-Modellierer ACIS und CGM sowie CSM-CVM und CDS. Spatial unterstützt auch eine Vorabversion von 3D InterOp auf Linux ARM.

Über Spatial Corp.

Spatial Corp, eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist der führende Anbieter von Toolkits für die 3D-Softwareentwicklung für technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Die Toolkits von Spatial zur Softwareentwicklung für 3D-Modellierung, 3D-Visualisierung und CAD-Übersetzung helfen Anwendungsentwicklern, marktführende Produkte bereitzustellen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Seit über 35 Jahren werden die Toolkits von Spatial zur 3D-Softwareentwicklung von vielen der weltweit renommiertesten Softwareentwickler, Hersteller, Forschungsinstitute und Universitäten eingesetzt. Spatial hat seinen Hauptsitz in Broomfield im US-Bundesstaat Colorado und verfügt über Niederlassungen in den USA, Frankreich, Deutschland, Japan, China und dem Vereinigten Königreich. Weitere Informationen zu Neuheiten und Produktangeboten von Spatial finden Sie unter www.spatial.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118453779/de/

Pressekontakt bei Spatial Corp

Feriel JEDIDI DUPONT

+33 1 6162 8201

Feriel.JEDIDI@3ds.com