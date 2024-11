Tagesausblick für 20.11.: DAX – Unsicherheit steigt. Nvidia-Zahlen im Blickpunkt

Der DAX® gab im Tagesverlauf deutlich nach. Den Bullen fehlen aktuell die Argumente, Positionen (weiter) aufzubauen. Auf Jahressicht verbucht der DAX® bereits ein zweistelliges Plus. Dem Monatsbericht der Bundesbank zufolge, könnte die deutsche Wirtschaft zudem im laufenden Quartal allenfalls stagnieren und von der Wall Street gab es ebenfalls keine Impulse. Morgen stehen KI-Aktien im Blickpunkt.

Die Statistikbehörde Eurostat hat die erste Schätzung für die Inflationsrate im Euroraum bestätigt. Mit einer Rate von 2 Prozent lag sie über den 1,7 Prozent des Vormonats. Am Anleihemarkt legten die Notierungen kurzzeitig dennoch deutlich zu. Zum Handelsschluss gaben sie einen Teil ihrer Gewinne jedoch wieder ab. Unter dem Strich blieb somit ein leichter Renditerückgang. Ein vergleichbares Bild zeigte sich auch in den USA. Die Preise für die Feinunze Gold, Palladium und Platin profitierten und legten jeweils den zweiten Tag in Folge deutlich zu. Fester zeigte sich auch der Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schob sich an die 74 USD-Marke. Der seit Mitte Oktober gebildete Abwärtstrend ist jedoch noch intakt.

Unternehmen im Fokus

Der Brennstoffzellenhersteller SFC Energy konnte im abgelaufenen Quartal den Umsatz und die Gewinnmarge verbessern. Die Kursgewinne zum Handelsstart konnte die Aktie jedoch nicht halten. Siemens brach heute kräftig ein und nahm Kurs auf die Kreuzunterstützung bei EUR 175. Abschreibungen und Restrukturierungskosten sorgten bei ThyssenKrupp im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut für einen Milliardenverlust. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 soll die Rückkehr in die Gewinnzone gelingen. Die Aktie startete daraufhin mit einem Sprung nach oben. Unter Abgabedruck standen heute vor allem die beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank sowie die Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW.

Morgen meldet Nvidia Zahlen für das abgelaufene Quartal. Im Sommer gab es eine Reihe von Spekulationen über Verschiebungen der neusten KI-Chips Blackwell. Nvidias Zahlen könnten den gesamten KI-Sektor bewegen.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-Rate decision

Germany-PPI

ECB President Lagarde speaks

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.103/19.275/19.490/19.667/20.000/20.228 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930 Punkte Der DAX® kippte im Tagesverlauf unter die Unterstützungsmarke von 19.103 Punkten und stabilisierte sich schließlich an der 19.000 Punktemarke. Damit hat sich der Index zwar klar vom Tagestief von rund 18.800 Punkten distanziert. Aufatmen können die Anleger allerdings noch nicht. Bei einem erneuten Rücksetzer unter 18.930 Punkten könnte eine weitere Verkaufswelle in Richtung 18.756 Punkte starten. Kaufsignale deuten sich frühestens oberhalb von 19.103 Punkten an. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 08.08.2024 – 19.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.11.2019 –19.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 108,64* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 116,52** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 117,58*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2024; 17:05 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,70* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 6,08 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,26* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,36* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2024; 17.05 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.