Trading-Chance L’Oréal: Kaufen, wenn die Kanonen donnern

Nach dem Höhepunkt der Inflationsängste im Herbst 2022 wurde die L’Oréal-Aktie zum Outperformer und erreichte ein neues Rekordhoch. Jetzt ist die Aktie fast wieder an diesem Herbst-Tief 2022 angekommen, überverkauft und eher günstig bewertet: Eine Trading-Chance Long.

Wie es mit dem Gewinn aussieht, weiß man in Bezug auf das dritte Quartal noch nicht, denn L’Oréal meldet zum Ende des ersten und dritten Quartals nur die Umsatzentwicklung, das ist bei französischen Unternehmen auch so üblich. Und ja, dieser Umsatz verfehlte die Erwartungen, aber wenngleich die Aktie, das sieht man unten im Chart auf Tagesbasis, nach Vorlage der Zahlen am 22. Oktober zunächst einbrach, traf der Abriss des Aktienkurses an diesem Tag doch auf Käufe. Und das war durchaus nachvollziehbar, denn:

Auch, wenn der Umsatz hinter den Prognosen zurückblieb, so legte er dennoch zu, und zwar um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist in dem derzeitigen Umfeld allemal respektabel. Und dass L’Oréal auf eine schwache Nachfrage in Asien und dort insbesondere in China verwies, war zu erwarten.

Die Reaktion der Analysten auf das Zahlenwerk war sehr weit gefasst, die neuen Kursziele lagen zwischen 335 (Verkaufen) und 502 Euro (Kaufen). Aber eines blieb: Der Schnitt der Experten-Kursziele liegt über dem aktuellen Kurs. Und mit derzeit 430 Euro auch noch außerordentlich weit darüber. Was nicht wundert, immerhin rechnet man im Schnitt mit einem gegenüber 2023 gut behaupteten 2024er-Gewinn, so dass die Bewertung auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses mit derzeit 24 im Vergleich zu den Vorjahren niedrig ist.

Quelle: marketmaker pp4

Und das trifft auf eine Aktie, die bereits drastisch zurückgekommen ist, wie wir im vorstehenden, mittelfristigen Chart auf Wochenbasis sehen – und die sogar auf dieser mittelfristigen Wochenebene markttechnisch überverkauft ist. Und das gilt für die Tagesebene erst recht:

Charttechnisch nahe einer massiven Auffangzone

Die Gegenreaktion auf die negative Reaktion nach der Quartalsbilanz traf schon am Folgetag auf erneute Abgaben, die die L’Oréal-Aktie nicht nur unter das Tief dieses Bilanztages drückte, sondern sogar aus dem ohnehin recht steil verlaufenden, im Juni etablierten Abwärtstrendkanal nach unten hinaus. Dies in Kombination mit der auch auf Tagesbasis überverkauften Markttechnik, hier im Chart der RSI-Indikator, bringt einem die alte Börsenregel „kaufen, wenn die Kanonen donnern“ in Erinnerung.

Quelle: marketmaker pp4

Man sollte zwar einkalkulieren, dass dieser mittlerweile überzogen wirkende Abstieg noch bis an die markante Unterstützung um 300 Euro weitergeht und diese 2022 mehrfach belagerte und immer wieder verteidigte Auffanglinie womöglich auch kurz unterboten wird. Aber solange sich die Rahmenbedingungen nicht drastisch verschlechtern, besteht eine gute Chance, dass diese 300er-Linie hält oder, im Idealfall, gar nicht erst getestet würde.

Ein Long-Trade über der entscheidenden Auffanglinie

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 217,901 Euro aktuell einen Hebel von 3,1 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 288 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht einem Kurs von ca. 6,95 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die L‘Oréal-Aktie lautet PZ3XAQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 372,00 Euro, 391,00 Euro, 409,60 Euro

Unterstützungen: 300,45 Euro, 265,10 Euro, 196,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf L‘Oréal

Basiswert L'Oréal WKN PZ3XAQ ISIN DE000PZ3XAQ3 Basispreis 217,901 Euro K.O.-Schwelle 217,901 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 6,95 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.