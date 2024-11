Der Dax hat sich am Mittwoch knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 19.000 Punkten behauptet. Die Stabilisierung nach seinem Rücksetzer am Vortag wirkt allerdings fragil. "Nach unten durchfallen will er nicht, nach oben absetzen kann er sich aber auch nicht. Das Ergebnis ist ein weiterer Test der 19.000er Marke im deutschen Leitindex innerhalb eines regen Aufs und Abs nach Trump-Sieg, Ampel-Aus und Ukraine-Eskalation", resümierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Am Ende des Tages verlor der Dax 0,29 Prozent auf 19.004 Punkte. Der MDax der am Nachmittag mit dem US-Börsenstart ebenfalls ins Minus gedreht war, sank um 0,37 Prozent auf 26.002 Zähler. Nach US-Handelsschluss wird der KI-Halbleiterspezialist Nvidia seinen Quartalsbericht veröffentlichen und damit möglicherweise neue Impulse setzen.Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,45 Prozent auf 4.729 Punkte abwärts. In Großbritannien war das Minus etwas kleiner, während der schweizerische Markt nahezu unverändert schloss. In den USA gab der weltweit bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,2 Prozent nach, die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigten sich deutlich schwächer.

Tags zuvor war der Dax zeitweise mit etwas über 18.800 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Auslöser waren Sorgen, nachdem Moskau eine neue Nukleardoktrin unterzeichnet hatte und damit die Schwelle senkte, wann Russland zu Atomwaffen greifen könnte. Zuvor hatte die Ukraine erstmals mit weittragenden US-Waffen gen Russland geschossen. Mit der Erholung der US-Technologiewerte hatten sich anschließend aber auch die Verluste am deutschen Aktienmarkt deutlich verringert.

Rheinmetall: Kursziel hoch, Aktie wackelt

Mit Spannung erwartet wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht von Nvidia, des knapp vor Apple teuersten Unternehmens der Welt. Unternehmens- und Konjunkturnachrichten sind ansonsten eher Mangelware.

Rheinmetall gaben nach ihrem Rekord vom Vortag um fast 1,4 Prozent nach und unterschritten wieder die 600-Euro-Marke. Hauck Aufhäuser Investment Banking hob derweil das Kursziel für den Rüstungswert von 680 auf 750 Euro an. Dies ist das höchste Kursziel am Markt. Die Düsseldorfer seien für den europäischen Rüstungsbedarf optimal positioniert, hieß es.

JPMorgan nahm die Aktien von Heidelberg Materials in ihre Favoritenauswahl "Analyst Focus List" auf. Analystin Elodie Rall ist für das kommende Jahr optimistisch für Baustoffkonzerne. Ihr Top-Favorit ist Heidelberg Materials. Die Papiere legten jedoch am Mittwoch nur um circa 0,1 Prozent zu.

Sage: Geschäftszahlen pushen Wertpapiere

Auch den Aktien von SAP fehlte mit plus 0,3 Prozent nicht viel bis zum Höchststand. Für positive Impulse sorgten wohl auch starke Geschäftszahlen des britischen Software-Unternehmens Sage, dessen Aktien deutlich nach oben sprangen - und zwar um 17,9 Prozent.

Porsche AG lagen im Dax hinten mit rund minus 4,5 Prozent und markierten ein Rekordtief. Etwas erholen konnten sich die Titel des Chemikalienhändlers Brenntag, die mit plus knapp 1,9 Prozent an der Dax-Spitze lagen. Sowohl Porsche AG als auch Brenntag zählen mit Abschlägen von mehr als einem Viertel im Jahr 2024 zu den schwächsten Werten im Dax.

(mit Material von dpa-AFX)