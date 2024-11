NVIDIA vor Beben oder Ausbruch | $300 Mrd. Schwankung erwartet.

Die Wall Street tendiert trotz der sehr schwachen Zahlen und Aussichten von Target freundlich. Im Gegensatz zu Walmart, werden die Ziele in jedem Segment teils deutlich verfehlt, mit der Aktie nahezu 20 Prozent schwächer. Ein Signal, dass Target Marktanteile an Walmart verliert, und ein schlechtes Omen für die noch ausstehenden Zahlen von Kohl’s, Dollar General und Dollar Tree. TJX kann hingegen die Ertragsziele der Wall Street schlagen, mit den Aussichten aber teils leicht enttäuschend. Im Fokus stehen heute Abend die Ergebnisse von NVIDIA, mit einer erneut sehr hoch hängenden Messlatte. Die Aktie dürfte in Reaktion auf die Zahlen eine Schwankung von rund 8 Prozent in die ein oder andere Richtung sehen. Die Wall Street hält weiterhin die Renditen der US-Staatsanleihen im Blick, die heute Morgen im 10-jährigen Bereich von 4,34 auf 4,43 Prozent gestiegen sind.



