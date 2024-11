Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 20.11.2024 / 11:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 20.11.2024 Kursziel: EUR 26,10 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Pflichtangebot wie erwartet abgelehnt Wenig überraschend haben Vorstand und Aufsichtsrat der Surteco Group SE das Pflichtangebot der Banasino Investments S.à.r.l. in einer gemeinsamen Stellungnahme abgelehnt. Der Konzernbetriebsrat hat keine gesonderte Stellungnahme abgegeben. Laut den eingereichten Angebotsunterlagen bietet Banasino den Aktionären eine Gegenleistung in Höhe einer Zahlung von EUR 16,96 je Aktie; diese entspricht den gesetzlich vorgegebenen Mindestpreisanforderungen bzw. dem höchsten Preis, zu dem Banasino in den sechs Monaten vor Veröffentlichung der Angebotsunterlagen Aktien von Surteco erworben hat. Eine Kontrollprämie ist in dem Angebot folglich nicht enthalten, auch auf eine Mindestannahmeschwelle hat die Bieterin verzichtet. Banasino Investments S.à.r.l ist eine mittelbare Beteiligung der Liechtensteinischen Luda Stiftung, deren Protektor Matthias Kaindl (mittelbar) über Gesellschaften herrscht, die mit Surteco laut Unternehmensangaben in zum Teil langjährigen Geschäftsbeziehungen sowohl als Zulieferer, als auch als Kunden stehen. Betroffen von dem Pflichtangebot sind die Aktien des Surteco-Pools, der aktuell 56,9% der ausstehenden Aktien hält, von Lazard Frères Gestion (4,7%) und des Free Floats (8,4%). Nachdem der Sprecher des Surteco-Pools bereits angekündigt hat, das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, wird Banasino nach Abschluss der Übernahmefrist am 4.12.2024 über keine einfache Mehrheit auf der Hauptversammlung verfügen. Allein mit ihren Stimmrechten kann Banasino damit u.a. nicht Beschlüsse zur Gewinnverwendung oder über die Entlastung der Organe fassen. Auch wir halten den angebotenen Übernahmepreis für unzureichend. Er beruht nach unserer Auffassung auf einer temporären Kursschwäche, die nach unserer Einschätzung allein auf der schwachen Ertragsentwicklung des vergangenen Jahres basiert und derzeit noch nachhallt. Wir bestätigen daher unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 26,10 je Aktie. Angesichts eines ohne die Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 46,6% bestätigen wir auch unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31385.pdf Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2034803 20.11.2024 CET/CEST °