100.000 % Plus und es geht weiter: Diese Aktien brechen alle Rekorde!

Die Börse bietet immer wieder spektakuläre Erfolgsgeschichten, doch nur wenige Unternehmen erreichen astronomische Wachstumszahlen von mehreren tausend Prozent. Nvidia (WKN: 918422), Booking Holdings (WKN: A2JEXP) und Axon Enterprises (WKN: A2DPZU) sind solche Ausnahmewerte, die seit ihrem Börsengang um mehr als 100.000 gestiegen sind.

Erst kürzlich erreichten sie dabei neue Allzeithochs, ihre Story ist also noch nicht zu Ende. Doch was haben diese Aktien gemeinsam und welche Lehren können wir aus ihnen ziehen, um unsere eigene Performance zu verbessern? Eines vorweg: Im Kern geht es um revolutionäre Geschäftsmodelle und enormes Wachstumspotenzial.

Nvidia: Hardware-Monopolist für eine äußerst wichtige Technologie Ära

Nvidia startete sein Geschäft bereits 1993 als Grafikchip-Entwickler für eine kleine Gaming-Community. Heute sind es deutlich mehr Gamer, aber die Amerikaner sind weit mehr als nur ein Hersteller von Grafikprozessoren für Gamer.

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren massiv in künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen investiert und gilt als dominanter Player in allen Bereichen, die Rechenleistung erfordern. Seine Grafikprozessoren (GPUs) sind für Anwendungen wie Deep Learning, Cloud Computing und autonomes Fahren unverzichtbar. Damit bedient Nvidia eine Vielzahl von Zukunftsbranchen, die von KI-basierten Technologien profitieren.

Auch das Wachstum von Nvidia ist beeindruckend. Aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Lösungen und Hochleistungsrechnern konnte auch der Aktienkurs innerhalb weniger Jahre stark ansteigen. Die jüngsten Quartalszahlen enttäuschten da nicht: Der Umsatz stieg um 122 %, der Gewinn um 168 %.

Analysten sehen weiteres Potenzial, da die Bedeutung von KI und datenintensiven Prozessen weiter zunehmen wird. Kritiker warnen jedoch davor, dass der aktuelle Kurs die Risiken des zukünftigen Wettbewerbs unterschätzen könnte. Ein erwartetes KGV von rund 38 und ein PEG von 0,84 (Stand: 13.11.24, Morningstar) könnten angesichts des hohen Wachstums jedoch noch fair sein.

Booking Holdings-Aktie: Online-Reisegigant mit starker Erholung

Eine weitere Aktie, die seit dem Börsengang um 100.000 % zugelegt hat, ist Booking Holdings, vor 2018 auch als Priceline bekannt. Das Geschäft ist aber das gleiche geblieben: Online-Buchungsportale.

Mit der Marke Booking.com ist man der unangefochtene Marktführer im Bereich der Online-Reisedienstleistungen. Dank seiner globalen Reichweite und einem Netzwerk von Millionen von Unterkünften weltweit konnte das Unternehmen selbst Krisen wie die der Pandemie gut meistern.

Trotz kurzfristiger Herausforderungen durch mögliche konjunkturelle Abschwünge, einen verschärften Wettbewerb oder eine zu starke Abhängigkeit vom Google-Algorithmus sehen Experten langfristig Potenzial für Booking Holdings. Die Digitalisierung und die steigende Nachfrage nach flexiblen Reiseoptionen könnten die Aktie ebenso weiter antreiben wie die Fantasie auf einen weiteren Ausbau des Ökosystems und die Expansion in neue Geschäftsfelder.

Vor diesem Hintergrund wäre ein erwartetes KGV von knapp unter 24 (Stand 13.11.24, Morningstar) für das stark profitabel wachsende Technologieunternehmen nicht zu teuer – sofern die Risiken nicht zu sehr in den Vordergrund treten.

Axon Enterprises: Sicherheit und Digitalisierung in der Strafverfolgung

Aktie Nummer drei mit einer Performance von über 100.000 % ist Axon Enterprises. Das Unternehmen entwickelt Technologien für die Strafverfolgung, darunter Körperkameras und cloudbasierte Datenlösungen.

Ein besonders erfolgreiches Geschäftsfeld ist die digitale Beweissicherung, die Strafverfolgungsbehörden weltweit effizienter und transparenter macht. Die einzigartige Position von Axon in diesem Bereich führt in Verbindung mit langfristigen Verträgen zu stetigen, wiederkehrenden Umsätzen.

Das schätzen auch die Investoren, die die Aktie in immer neuen Dimensionen handeln. Ein erwartetes KGV von fast 100 (Stand: 13.11.24, Morningstar) nimmt viel von dieser Fantasie vorweg.

Doch das hohe und ungebrochene Wachstum spricht für sich. Im dritten Quartal 2024 lag das Umsatzwachstum bei 32 %. Die Net-Retention-Rate kommt auf 123 %.

Axon wächst mit unglaublicher Geschwindigkeit und Profitabilität durch Innovationen in den Bereichen Videoüberwachung und Datenmanagement und ist der Konkurrenz weit voraus. Das sind Geschichten, die Investoren lieben. Aber man sollte sich angesichts der hohen Bewertung nicht zu sehr verlieben.

Gretchenfrage: Kann das Wachstum weitergehen?

Die beeindruckenden Kursgewinne dieser Unternehmen basieren auf starkem Wachstum und innovativen Geschäftsmodellen. Ob sich die Kurssteigerungen in diesem Ausmaß fortsetzen, hängt natürlich stark von der weiteren Entwicklung der jeweiligen Branchen ab. Alle drei Unternehmen bedienen zumindest Zukunftsmärkte, die noch viel Potenzial bergen könnten – auch wenn in Zukunft mit zunehmendem Wettbewerbsdruck und möglichen regulatorischen Herausforderungen zu rechnen sein dürfte.

