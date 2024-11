Deutschland: Moderate Gewinne zum Start

Der Dax geht am Freitag wohl mit einem knappen Plus in das Wochenfinale. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax einen Gewinn von 0,2 Prozent auf 19.181 Zähler. Der EuroStoxx 50 wird mit ähnlich hohem Zuwachs erwartet.

Auf Wochensicht liegt der Dax gleichwohl noch leicht im Minus. Damit bleibt der November durchwachsen und ohne eine bislang erfolgte Jahresendrally. Die Experten der Helaba wollen trotz der jüngsten Kursgewinne auch noch nicht von einem Befreiungsschlag sprechen, denn geopolitische Risiken und insbesondere die Sorgen vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs ließen Zweifel an einer dauerhaften Stimmungsaufhellung aufkommen.

Die Vorgaben sind am Freitag positiv. In den USA hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach dem Handelsschluss in Europa noch etwas ausgebaut. In Asien gab es vielerorts Kurssteigerungen, außer in China. Dort warteten die Anleger darauf, dass staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft wirkten, hieß es.

Marktbeobachter sehen inzwischen die Börsen wieder im "Trump-Trade-Modus", passend zu den ersten Tagen nach der besiegelten Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident. "Nach der schwachen letzten Woche ist der Trump-Optimismus jetzt zurück", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Sichtbar sei dies etwa am Bitcoin, der in Richtung der Marke von 100.000 US-Dollar laufe. Auch US-Aktien würden in der Hoffnung auf Steuersenkungen und Deregulierung wieder gekauft.

USA: Im Plus

Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem durchwachsenen Start teils deutlich angezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich 1,06 Prozent auf 43.870,35 Punkte, während es für den marktbreiten S&P 500 um 0,53 Prozent auf 5.948,71 Punkte bergauf ging. Sogar der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 trotzte dem Schlingerkurs der Nvidia-Aktien nach den Zahlen des KI-Halbleiterspezialisten: Er legte um 0,36 Prozent auf 20.740,78 Zähler zu

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.870 +1,06 Prozent S&P 500 5.948 +0,53 Prozent Nasdaq 18.972 +0,03 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne, Verluste in China

Die Börsen Asiens haben zum Wochenschluss mehrheitlich zugelegt. Rückenwind lieferten Gewinne von Techwerten, nachdem die jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia am Ende doch noch Anklang gefunden hatten. Größere Verluste gab es lediglich in China.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten fiel im späten Handel um 1,9 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank zuletzt um 1,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg hingegen um 0,8 Prozent. Gewinne gab es auch in Südkorea und Australien.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.283 +0,80 Prozent Hang Seng 19.601 -1,70 Prozent CSI 300 3.865 -1,90 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,56 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,30 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,41 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0464 +0,11 Prozent USD / JPY 154,70 -0,02 Prozent EUR / JPY 161,88 +0,22 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,22 USD -0,21 USD WTI 70,12 USD -0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 76 EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 45 (49) EUR - 'BUY'

BARCLAYS PASST ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 10 CHF AN - 'EQUAL WEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX