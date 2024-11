Dax-Widerstand: 19.270 19.300 Dax-Unterstützung 18.820 18.400

Dax-Rückblick:

Der Dax wiederholte gestern das Pattern der Vortage und stieg am Nachmittag nach einem sehr schwachen Vormittag (türkis im Stundenchart unten) wieder deutlich an. So scheint es heute Vormittag dann auch zunächst weiterzugehen: Nach einem positiven Handelsstart und Kursen im Bereich um 19.270 Punkten gerät der deutsche Leitindex am Vormittag erneut unter kräftigen Verkaufsdruck und verliert zwischenzeitlich gut 250 (!) Punkte vom Tageshoch.

Der Grund für den Abverkauf noch in der ersten Handelsstunde waren teils deutlich schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone.

Dax-Ausblick:

Ob sich das Schauspiel der vergangenen Tage - die Amerikaner kaufen den Dax am Nachmittag wieder hoch - auch am heutigen Nachmittag wiederholen wird, bleibt abzuwarten.

Der Dax hatte jedenfalls heute Vormittag gute Chancen gehabt, aus der jüngsten Handelsspanne und über die 19.300er Marke auszubrechen, wurde aber von der (makro-) ökonomischen Realität in Form der schwachen Einkaufsmanagerindizes auf den Boden der Realität zurückgeholt.

So lange sich die Wall Street und die Krypto-Jünger allerdings weiterhin im "Trump-Trade"-Wahn befinden, spielt das heute Nachmittag schon wieder alles keine Rolle mehr. Ein schönes Wochenende alle Lesern!