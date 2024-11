Trading-Chance Biogen: In den Fängen der Bären .. noch?

Werbung

Die Aktie des US-Biotech- und Pharmaunternehmens Biogen ist ein Phänomen: Die Gewinnerwartungen der bisherigen drei Quartale des Jahres wurden übertroffen, die Analysten sehen die Aktie im Schnitt fast 60 Prozent über dem aktuellen Kurs, die Bewertung ist auffallend günstig ... aber die Aktie fällt immer weiter. Jetzt naht indes ein Level, an dem die bislang alles dominierenden Short-Seller dazu tendieren könnten, sich zurückzuziehen: Eine Trading-Chance Long.

Ob man Biogen noch zu den typischen Biotech-Unternehmen zählen kann oder es sich da mittlerweile um ein Pharmaunternehmen handelt, sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass Biogen zu den ersten im Biotech-Bereich gehörte und sich seit langem stabil in der Gewinnzone etabliert hat, weil man im Gegensatz zu vielen anderen Firmen der Branche eine solide Zahl an Medikamenten im Handel hat. Die Gewinnentwicklung war in den letzten Jahren schwankend, aber da bildet das Unternehmen bei beiden Branchen, ob Biotech oder Pharma, ja keine Ausnahme. Was hier aber auffällt:

Derzeit erheblich unterbewertet

Der Kursverlauf wirkt, als würden die Anleger hier nicht die Zukunft vorwegnehmen, sondern die Vergangenheit handeln. 2023 war der Gewinn pro Aktie mit knapp acht US-Dollar schwach gewesen, aber für das laufende Jahr sehen die Experten den Gewinn um 16,40 US-Dollar und damit fast doppelt so hoch. Doch der Kurs fällt in diesem Jahr ... was dazu führt, dass die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von unter zehn hat ... und das ist verblüffend billig.

Zwar erwartet man aufgrund der eher mageren Pipeline in Sachen neuer Medikamente in den kommenden Jahren keine nennenswerten Steigerungen beim Unternehmensgewinn. Aber aktuell ist die Aktie derart billig, dass da bereits immenses Potenzial bestünde, bis die Bewertung einen eher normalen Level um 15 erreichen würde. Was die Analysten durchaus genauso sehen. Denn deren durchschnittliches Kursziel für die Biogen-Aktie liegt aktuell bei 251,70 US-Dollar ... und selbst das niedrigste aller Kursziele läge bei 180 US-Dollar und wäre, wenn es angelaufen würde, einen Long-Trade wert.

Kursziel der Bären kommt in Reichweite

Man sollte einen dynamischen Abwärtstrend natürlich nicht unterschätzen. Solange sich dem bärischen Lager kein nennenswerter Widerstand entgegenstellt, könnte die Abwärtsbewegung weitergehen. Zumindest so lange, bis man bei den Bären beginnt, die Short-Positionen zu schließen, um den Gewinn mitzunehmen. Da das bedeutet, zuvor leer verkaufte Aktien zurückzukaufen, können die Bären die Baisse also dadurch selbst beenden und Biogen in eine Rallye überführen. Und ein Punkt, an dem die Chance dafür steigt, ist jetzt nahe, wie der Chart zeigt.

Quelle: marketmaker pp4

Biogen ist jetzt nahe an die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals gefallen, der das gesamte, bisherige Jahr dominiert. Diese Supportlinie verläuft momentan bei 143 US-Dollar, ist also noch ein gutes Stück entfernt. Aber in diesem Fall könnte es gut sein, dass diese Linie gar nicht erst erreicht wird. Zum einen, weil Biogen bereits so niedrig bewertet ist, dass das Risiko von Kaufwellen bullischer Trader zunimmt. Zum anderen, weil die Aktie schon jetzt massiv überverkauft ist, wie der im Chart unten mit eingeblendete RSI-Indikator zeigt. Eine spannende Trading-Chance für Risikofreudige.

Antizyklischer Long-Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 120,059 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 4,1. Den Stop Loss würden wir bei 139 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0415 einem Kurs von ca. 1,78 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Biogen-Aktie lautet UG0P29.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 175 US-Dollar, 190 US-Dollar, 208 US-Dollar, 238 US-Dollar

Unterstützungen: 143 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Biogen-Aktie

Basiswert Biogen WKN UG0P29 ISIN DE000UG0P296 Basispreis 120,059 US-Dollar K.O.-Schwelle 120,059 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 4,1 Stop Loss Zertifikat 1,78 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.