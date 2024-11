Warren Buffett setzt mal wieder auf für ihn typische Aktien

Warren Buffett investierte zuletzt in zwei spannende Aktien. Auch wenn die Beteiligungsgrößen mit einem Volumen zwischen 150 und 550 Mio. US-Dollar vergleichsweise gering sind. Die Pool Corp. und Dominos Pizza sind nun jedenfalls die zwei neuen Beteiligungen im Portfolio von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2).

Das ist bemerkenswert. Denn für mich investiert Warren Buffett in exakt das, wofür er steht. Einfache Geschäftsmodelle und die Aussicht auf solide Renditen mit solchen simplen, aber gewiss nicht unwichtigen Geschäftsgrundlagen. Sehen wir uns das ein wenig näher an.

Warren Buffett: Die neuen und einfachen Geschäftsmodelle

Aber was zeichnet die Pool Corp. und Dominos Pizza für Warren Buffett aus? Bei der Pool Corp. dürfte es insbesondere das Geschäft mit der Wartung und der Pflege der vorhandenen Pools sein. Es ist ein Geschäftsmodell, bei der der Starinvestor einerseits beim Aufbau und der Ausrüstung von klassischen privaten Badeeinrichtungen profitiert. Das eigentlich lukrative Geschäftsmodell ist jedoch das, was danach kommt.

So verdient die Pool Corp. einen nicht vernachlässigbaren und von hohen Margen begleiteten Anteil seiner Umsätze mit der Pflege und der Wartung der Pools. Das heißt konkret: Mit jeder verkauften und verbauten Einheit setzt das Management den Grundstein für zukünftige Umsatzerlöse. Und das über viele Jahre hinweg. Mit der Anschaffung beginnt schließlich erst der zukünftige Pflegeaufwand, da man als Verbraucher seinen Schwimmspaß auch noch in vielen Jahren haben möchte.

Und bei Dominos Pizza? Auch das Geschäftsmodell ist eigentlich sehr einfach. Es geht um den Verkauf von klassischer Pizza. Durch den Ketten-Charakter genießt die Marke insbesondere in den USA ein großes Vertrauen. Dieser Vertrauensvorschuss und die gleichbleibende Qualität sichern wiederum hohe Margen und eine gewisse Pricing-Power. Das ist daher ebenfalls ein klassisches Geschäftsmodell, das Warren Buffett für seine Investments favorisiert.

Der Starinvestor gilt schließlich als Verfechter des Ansatzes, dass man mit einfachen, zeitlosen und konservativen Geschäftsmodellen eine gute Rendite erzielen kann. Die Pool Corp. und Dominos Pizza sind zwei Namen, die in dieses Schema gut hineinpassen.

Einfachheit kann sich auszahlen

Für mich ist Warren Buffett weiterhin das beste Beispiel dafür, dass erfolgreiche Investitionen auch einfache Fundamente haben können. Es sind manchmal banale Geschäftsmodelle und nicht nur die High-Tech-Perlen, die außergewöhnliche Renditen liefern können. Natürlich müssen die Pool Corp. und Dominos Pizza erst noch liefern. Aber wir erkennen in Anbetracht der neuen Investitionen, dass der Starinvestor seinem Ansatz treu bleibt.

Auch für dich kann sich dieser Ansatz auszahlen. Schließlich ist das Orakel von Omaha mit diesem Prinzip zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden.

