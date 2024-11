4 % Dividendenrendite & jeden Monat eine Ausschüttung: Ist diese Realty-Income-Alternative jetzt ein Kauf?

Du möchtest 4 % Dividendenrendite einfahren und am besten jeden Monat eine Ausschüttung auf dem Verrechnungskonto einfahren? Okay, viele Einkommensinvestoren werden direkt an Realty Income denken. Doch dieser Real Estate Investment Trust (REIT) besitzt derzeit über 5 % Dividendenrendite. Heute habe ich daher eine spannende Alternative für dich mitgebracht, die ebenfalls interessant aussieht.

STAG Industrial (WKN: A1C8BH) ist die Aktie des REITs, die dir als Investor heute 4 % Dividendenrendite ermöglichen kann. Und das bei einer Ausschüttung wirklich jeden Monat. Bewerten wir die aktuelle Ausgangslage und überlegen einmal, ob die Aktie jetzt kaufenswert erscheint.

STAG Industrial: 4 % Dividendenrendite und monatliche Ausschüttungen

Derzeit zahlt die Aktie von STAG Industrial jedenfalls 0,123333 US-Dollar pro Monat an die Investoren aus. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich dadurch eine Dividende in Höhe von 1,48 US-Dollar. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 37,14 US-Dollar erhalten wir ziemlich genau 4 % Dividendenrendite. Das ist jedoch lediglich die Ausgangslage für unsere Argumentation.

Gleichzeitig erhöht das Management von STAG Industrial jedes Jahr zumindest sehr leicht die Dividende je Aktie. In den vergangenen Jahren hat es jeweils einen US-Cent pro Jahr mehr gegeben. Mit einem Dividendenwachstum von unter einem Prozent ist der Aspekt jedoch vernachlässigbar. Im Endeffekt sind es, zumindest für den Moment, die 4 % Dividendenrendite, mit denen man zählen sollte.

Seit nunmehr 14 Jahren zahlt das Management inzwischen eine stabile Dividende an die Investoren aus. Das heißt: Seit der Finanzkrise hat es praktisch kein Kürzen mehr gegeben. Zumindest die Ausschüttungen zeigen daher viel Stabilität. Aber es geht selbstverständlich auch um das operative Fundament und die Gesamtbewertung der Aktie.

Das operative Fundament: Was STAG Industrial eigentlich macht!

Hinter STAG Industrial steckt jedenfalls ein Real Estate Investment Trust. Das bedeutet, dass das Management in Immobilien investiert und diese vermietet. Mit den Mieterlösen bezahlt die Gesellschaft dann die Dividende. Für eine hohe Ausschüttung in Höhe von mindestens 90 % des Gewinns gibt es auf der Ebene der Gesellschaft Steuerprivilegien. Das ist in der Regel der REIT-Deal.

Die Crux ist jedoch: Worin ein REIT jeweils investiert. STAG Industrial investiert in Gewerbe-Immobilien, primär aus dem Logistik-Bereich. Amazon ist mit einem Mietanteil in Höhe von 3,7 % der größte Mieter. Solche Lagerhallen und Logistik-Standorte bilden den Schwerpunkt der Tätigkeit von STAG Industrial.

Derzeit umfasst das Portfolio des REITs 578 verschiedene Immobilien in 40 verschiedenen US-amerikanischen Bundesstaaten. Wir können daher von einer soliden Diversifikation sprechen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Logistik-Immobilien ein deutlich größeres Volumen besitzen, als klassische Wohnimmobilien. Logistik und E-Commerce sind außerdem Wachstumsmärkte. Insofern basieren die 4 % Dividendenrendite auf einem spannenden und zukunftsträchtigen Fundament.

Mehr als 4 % Dividendenrendite? Zahlen und Bewertung!

Dieses operative Geschäft von STAG Industrial präsentiert sich ziemlich dynamisch. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024 konnte der Real Estate Investment Trust den Umsatz von ca. 179 Mio. US-Dollar auf 190 Mio. US-Dollar steigern. Das zeigt, dass das Management primär in weiteres Wachstum investiert. Es sind außerdem vereinzelte Zukäufe getätigt worden, die in den kommenden Jahren weiteres Wachstum ermöglichen sollten.

Das Wachstum finanziert das Management jedoch teilweise mit der Ausgabe neuer Aktien. Deshalb sind die für REITs wichtigen Funds from Operations je Aktie lediglich um 1,7 % im Jahresvergleich auf 0,60 US-Dollar gestiegen. Trotzdem reicht dieser Wert locker aus, um die Dividende an die Investoren zu zahlen. Die Quartalsdividende beläuft sich ca. auf 0,37 US-Dollar. Dadurch erhalten wir ein Ausschüttungsverhältnis von soliden 61,6 %. Für einen REIT ist das wirklich ein maximal moderater Wert. Die 4 % Dividendenrendite sind daher absolut sicher und basieren auf einem starken Fundament.

Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis (vergleichbar mit dem KGV bei klassischen Unternehmen, FFO messen den operativen Erfolg ohne Wertveränderungen im Portfolio) von 15,4 erscheint die fundamentale Bewertung vergleichsweise moderat. Wenn es langfristig ein moderates Wachstum gäbe, wirken die 4 % Dividendenrendite, die monatlichen Ausschüttungen und die Aussicht auf eine solide Gesamtrendite durchaus attraktiv.

Mein Fazit: 4 % Dividendenrendite und monatliche Ausschüttungen sichern?

Letztlich musst du natürlich selbst entscheiden, wonach du suchst. Wenn du auf der Suche nach einer attraktiven Dividendenrendite in Höhe von 4 %, einem stabilen operativen Fundament und sogar monatlichen Ausschüttungen bist, dann ist STAG Industrial eine spannende Wahl. Die Gesamtrendite wird kaum so groß sein, dass sich die Aktie schnell verdoppelt. Dafür winkt ein solider Vermögensaufbau im Laufe der Zeit.

Die sinkenden Zinsen in den USA werden sich voraussichtlich positiv auswirken. Das könnte noch ein gewisser Bonus sein. In Summe erscheint das Gesamtpaket jedoch solide für eine moderate Rendite im Laufe der Zeit.

Der Artikel 4 % Dividendenrendite & jeden Monat eine Ausschüttung: Ist diese Realty-Income-Alternative jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income und STAG Industrial. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

Aktienwelt360 2024