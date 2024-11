Block - mit dem Bitcoin wieder im Trend?

Der Financial-Sektor ist aktuell der zweitstärkste Sektor im laufenden Jahr und ist dem führenden Tech-Sektor in Puncto Performance dicht auf den Fersen. Auch das Segment der Fintech-Aktien läuft zurzeit ausgesprochen gut. Ein Kandidat aus dieser Gruppe ist die Aktie von Block. Die Industrie „Finance – CreditCard / PaymentProvider“ liegt auf Rang 36 von 197 IBD Industrien. Die Aktie von Block ist im Gesamt-Rating an Platz 3 von 36 Aktien in dieser Industrie zu finden.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

Als Neukunde kostenlos testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Jetzt freischalten Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung