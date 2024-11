DAX® - 19.000er-Marke als Sprungbrett

Gebetsmühlenartig hatten wir in den letzten Wochen immer wieder die Bedeutung der Bastion bei 19.000/18.900 Punkten für den DAX® hervorgehoben. Im Verlauf der vergangenen Woche mussten die deutschen Standardwerte zwar ein erneutes Verlaufstief (18.813 Punkte) hinnehmen, doch dieses erwies sich als „false break“ auf der Unterseite. Die anschließende Erholung zementiert ein weiteres Mal die Relevanz der eingangs beschriebenen Kernhaltezone. Selbst auf Wochenbasis schlägt sich diese Entwicklung mittlerweile nieder: So weisen die letzten vier Wochenkerzen jeweils markante Lunten auf – die jüngste Wochenkerze bildet sogar einen lehrbuchmäßigen „Hammer“. Interessanterweise liegt das äquivalente Kerzenmuster auch auf Tagesbasis vor – und zwar mehrfach. Per Saldo verdichten sich die Anzeichen für ein Halten der o. g. Bastion, zumal dem DAX® am Freitag die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.205 Punkten) gelang. Vor diesem Hintergrund dürfte das Aktienbarometer in der neuen Woche einen Versuch zum Schließen der Abwärtskurslücke vom 12. November bei 19.340/19.382 Punkten starten. Danach markieren die Hochs bei 19.547/19.564 Punkten die nächsten Barrieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.