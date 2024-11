EQS-News: LEHNER INVESTMENTS AG: Alpay Ece verstärkt den Vorstand

EQS-News: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Personalie

LEHNER INVESTMENTS AG: Alpay Ece verstärkt den Vorstand



25.11.2024

LEHNER INVESTMENTS AG: Alpay Ece verstärkt den Vorstand

München, 25. November 2024 – Der Aufsichtsrat der LEHNER INVESTMENTS AG ("LIAG", ISIN DE000A2DA406) hat Herrn Alpay Ece, Berlin, als weiteres Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft berufen.

Herr Ece wird das Geschäft der LIAG weiter entwickeln, die bestehenden Aktivitäten verstärken und erweitern. Er ist bei der LIAG zukünftig für den Bereich Vertrieb und Produktentwicklung zuständig.

Herr Ece verfügt über langjährige Erfahrung am Finanzmarkt, die er mit vertieften Kenntnissen der internationalen Finanzmärkte und aus der Vermögensverwaltung vereint, insbesondere bei der Kapitalanlage in Wertpapieren und dem Handel in Devisen, Währungsoptionen und Termingeschäften.

Mit der Bestellung von Herrn Ece ab dem 1. November 2024 für drei Jahre vollzieht die neue Mehrheitsaktionärin der LIAG, die GSR GmbH aus Olching bei München, einen weiteren wichtigen Schritt zur Neuausrichtung und Schärfung der Strategie der Gesellschaft.

Neben Herrn Ece gehört Andre Baalhorn seit dem 10. März 2024 dem Vorstand an. Herr Baalhorn verantwortet weiterhin die Bereiche Finanzen, Controlling und Investor Relations.

