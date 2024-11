ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 320 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick am 29. November mit der Veröffentlichung optimistischer Ziele für 2025. Die Erwartungen an den Kapitalmarkttag seien allerdings bereits ziemlich hoch. Längerfristig sieht der Experte weiteres Potenzial, wenn die GTF-Triebwerke zum Servicegeschäft hinzustoßen./ag/edh

