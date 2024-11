Amazon entwickelt neue KI für Bild- und Videoanalyse

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der E-Commerce-Riese Amazon entwickelt einem Medienbericht zufolge eine neue Künstliche Intelligenz (KI), die neben Text auch Bilder und Videos verarbeiten kann.

Das neue KI-Modell mit dem Codenamen "Olympus" soll Amazon unabhängiger von dem KI-Start-up Anthropic machen, wie das Technologieportal "The Information" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Das neue große Sprachmodell (LLM) soll es Kunden ermöglichen, mit einfachen Textanfragen nach bestimmten Szenen in Bildern und Videos zu suchen, etwa nach einem entscheidenden Basketball-Wurf. Amazon reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters außerhalb der regulären Geschäftszeiten.

Die Entwicklung von Amazon könnte die Abhängigkeit von Anthropics Chatbot Claude verringern, der ein beliebtes Angebot auf der Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS) ist. Erst kürzlich hatte Amazon weitere vier Milliarden Dollar in Anthropic gesteckt, nachdem es bereits im September 2023 eine Investition in gleicher Höhe getätigt hatte. Ziel des US-Onlinehändlers ist es, im Rennen um generative KI-Technologie mit Konkurrenten wie Google, Microsoft und OpenAI Schritt zu halten. Laut "The Information" könnte Amazon das neue KI-Modell Olympus bereits in der kommenden Woche auf der jährlichen AWS-Kundenkonferenz vorstellen.

