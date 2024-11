Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach einem verhaltenen Wochenauftakt im weiteren Verlauf zugelegt. Damit knüpften die Festverzinslichen mit etwas Verzögerung an die deutlichen Kursgewinne vom Freitag an, als schwache Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für mehr Auftrieb gesorgt hatten. Diese Woche sind reduzierte Inflationserwartungen nach der Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump für den Aufschwung am Anleihemarkt verantwortlich. Am Markt wird davon ausgegangen, dass Bessent einen potenziell mäßigenden Einfluss auf die Politik der neuen Regierung haben dürfte. Bereits am Montagmorgen hatte sich der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, zur Stützung der Wirtschaft für weitere Zinssenkungen ausgesprochen. Auch diese Aussagen hatten die Renditen in der Eurozone belastet. Der Euro-Bund-Future klettert diese Woche von 131,84 auf 134 Punkte. Parallel geben die Anleiherenditen nach. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt bei 2,158 %, für die 30-jährige Bundesanleihe stehen 2,362 % auf der Kurstafel.

Anlegertrends

EnBW nimmt 500 Millionen Euro auf

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG emittiert eine Anleihe (WKN A3L594) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 20.05.2029 können Anleger von einem jährlichen Kupon in Höhe von 3 % profitieren, der ab dem 20.05.2025 zur Zahlung kommt. Die Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar, was ebenfalls die kleinste handelbare Einheit darstellt. Von der Ratingagentur S&P gibt es ein A- Rating.

Dänemark begibt große Anleihe

Dänemark emittiert eine Anleihe (WKN A2RXE7) im Volumen von rund 51,5 Milliarden Dänischen Kronen. Der Kupon beträgt 0,5 %, die nächste Zinszahlung erfolgt am 14.11.2024. Die Fälligkeit der Anleihe ist auf den 15.11.2029 datiert. Anleger können ab einem privatanlegerfreundlichen Mindestbetrag von 0,01 Nominalen einsteigen. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Fitch verleiht ein AAA Rating.

Polen refinanziert sich

Die Republik Polen refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3L03B) mit einem Volumen von rund 17 Milliarden Polnischer Zloty. Fällig wird diese Anleihe am 25.08.2036, während der jährliche Kupon von 2 % zur nächsten Zinszahlung am 25.08.2025 ausgeschüttet wird. Der Mindestbetrag für den Handel liegt bei 1.000 Nominalen, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. S&P vergibt ein A- Rating.

