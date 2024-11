EQS-News: Hapag-Lloyd schließt langfristigen Abnahmevertrag für grünes Methanol

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Abnahmevertrag für grünes Methanol mit Goldwind unterzeichnet

Lieferung von 250.000 Tonnen per annum

Einsparung von bis zu 400.000 Tonnen CO2e-Emissionen pro Jahr

Hapag-Lloyd hat mit Goldwind, einem globalen strategischen Partner für saubere Energie mit Sitz in Peking, China, eine Vereinbarung über die Lieferung von 250.000 Tonnen grünem Methanol pro Jahr getroffen. Das grüne Methanol wird aus einem Mix aus Bio- und E-Methanol bestehen, Treibhausgasemissionen um mindestens 70 Prozent reduzieren und dabei allen gängigen Nachhaltigkeitszertifizierungen entsprechen.

„Mit unserer Strategie 2030 bekennen wir uns uneingeschränkt zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens und damit auch zu nachhaltigen Investitionen. Mit der Vereinbarung sichern wir einen wesentlichen Teil unseres Bedarfs an grünen Treibstoffen. Damit kommen wir unserem Ziel, bis 2045 einen Netto-Null-Flottenbetrieb zu erreichen, einen deutlichen Schritt näher. Es ist und bleibt unser klarer Anspruch, bei der Transformation der Linienschifffahrt eine führende Rolle einzunehmen“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Bis zum Jahr 2030 möchte Hapag-Lloyd die absoluten Treibhausgasemissionen der Flotte im Vergleich zu 2022 um etwa ein Drittel reduzieren. Im Vergleich zu konventionellen Treibstoffen lassen sich durch die bestellte Menge grünen Methanols im Flottenbetrieb insgesamt bis zu 400.000 Tonnen CO2e-Emissionen pro Jahr einsparen.

Goldwind plant den Bau einer neuen Methanol-Fabrik neben seinem bestehenden Projekt in der Provinz Hinggan, China. In der Zwischenzeit wird Goldwind zusätzlich eine frühe Lieferung von grünem Methanol im Jahr 2026 bereitstellen.

„Wir fühlen uns geehrt über diese Vereinbarung mit Hapag-Lloyd. Diese Zusammenarbeit beweist erneut, dass Goldwind das Vertrauen einer der wichtigsten Reedereien gewinnt. Hapag-Lloyd hat sich zum Ziel gesetzt, CO2-Neutralität vor den Zielen der Schifffahrtsindustrie zu erreichen, und wir sind dankbar, ein starker Dekarbonisierungspartner der Linienreederei zu werden. Dies steht in engem Einklang mit der Unternehmensvision von Goldwind. Goldwind schätzt diesen Zuspruch von Hapag-Lloyd sehr und freut sich darauf, die Zusammenarbeit zu vertiefen“, sagte Wu Gang, Chairman von Goldwind.

„Die geplante neue Fabrik wird Technologie, Versorgungsunternehmen, Einrichtungen und Infrastrukturen mit dem benachbarten Schwesterwerk teilen und dadurch die Produktionseffizienz steigern. Die Entscheidung über die finanzielle Investition muss noch vom Goldwind Vorstand getroffen werden. Wir rechnen mit der Fertigstellung einer Megatonnen-Anlage für grünes Methanol in der Provinz Hinggan zum Ende des Jahres 2027“, ergänzt Liu Rixin, Leiter von Goldwind Green Methanol.

„Grünes Methanol ist ein wichtiger Bestandteil der Multi-Fuel-Strategie von Hapag-Lloyd und unterstreicht unser Engagement für nachhaltigere Schifffahrtslösungen. Diese Initiative wird durch starke Partnerschaften ermöglicht, und wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit Goldwind sehr, deren Fachwissen und gemeinsame Vision uns dabei helfen werden, wichtige Fortschritte bei der Dekarbonisierung zu erzielen“, sagte Jan Christensen, Senior Director Global Fuel Purchasing.

Mit dem grünen Methanol sollen unter anderem die fünf 10.100-TEU-Charterschiffe angetrieben werden, die Hapag-Lloyd und Seaspan im Jahr 2026 auf einen entsprechenden Methanol Dual-Fuel Antrieb umrüsten. Neben der jüngsten Investitionsentscheidung für 24 neue Containerschiffe mit emissionsarmen Dual-Fuel Flüssiggas-Motoren, die am 6. November bekannt gegeben wurde, ist die Investition in grünes Methanol ein zusätzlicher Schritt, um Hapag-Lloyd auf eine Zukunft mit verschiedenen Kraftstoffen vorzubereiten und die Linienschifffahrt weiter zu dekarbonisieren.



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 292 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,3 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.700 Mitarbeitenden an Standorten in 139 Ländern mit 399 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,4 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Über Goldwind

Goldwind ist ein zuverlässiger globaler strategischer Partner im Bereich saubere Energie. Als Unternehmen setzen wir uns für die Förderung der Energiewende ein, um den Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger und nachhaltiger Energie für alle zu gewährleisten – und so eine erneuerbare Zukunft voranzutreiben. Goldwind ist auf Energieentwicklung, Energieausrüstung, Energiedienstleistungen und Energienutzung spezialisiert und nutzt sein globales Netzwerk aus wissenschaftlicher Forschung, Innovation und bewährten Geschäftspraktiken, um die Nutzung und Effizienz erneuerbarer Energien auf ein neues Niveau zu heben. Als an der SZSE und HKEX notiertes Unternehmen wurde Goldwind wiederholt als „Corporate Climate Leader“, „Most Respected Company in Asia“ und „Best Investor Relations Company“ ausgezeichnet und erhielt die Auszeichnungen „Top 50 Most Innovative Companies in the World“, „Carbon Clean200“, „Top 500 Global New Energy Companies“, „New Fortune Best Listed Companies“, „Fortune Top 500 Chinese Companies“ und andere Auszeichnungen.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com +49 40 3001-2263

Tim.Seifert@hlag.com +49 40 3001-2291

Investorenkontakt

Alexander.Drews@hlag.com +49 40 3001-3705

