US-Chipwerte legen zu - Berichte über China-Sanktionen

Die am Vortag in Europa und Asien spürbare Erleichterung über womöglich relativ milde US-Chipbranchensanktionen gegen China wird am Freitag an den New Yorker Börsen nachvollzogen. Weil dort am Donnerstag der Handel wegen Thanksgiving pausiert hatte, konnten die amerikanischen Halbleiterwerte nun erst darauf reagieren.

Besonders Branchenausrüster gelten als begünstigt davon - dies zeigte sich vor dem Wochenende in der Liste der größten Nasdaq-100-Gewinner. Zu diesen gehörten die Aktien von Unternehmen wie

Lam Research, KLA oder Applied Materials, die zwischen 3,5 und 5,4 Prozent zulegten. Aber auch die Titel der großen Unternehmen, die selbst Chips herstellen, waren gefragt: Nvidia und Qualcomm kamen auf Kursanstiege von 2,4 respektive drei Prozent.

In der Nacht auf Donnerstag waren Berichte kursiert, die US-Regierung unter dem scheidenden Präsidenten Joe Biden erwäge zusätzliche Beschränkungen für den Verkauf von Halbleiterausrüstung und KI-Speicherchips nach China. Wie es dort hieß, könnten diese das US-Vorgehen gegen Pekings Ambitionen zwar verschärfen, aber hinter zuvor in Erwägung gezogenen, noch strengeren Maßnahmen zurückbleiben. Anleger warten auf die offizielle Bekanntgabe, die schon in der kommenden Woche anstehen könnte.

Ein Börsianer erwähnte am Vortag, es könnten wohl weniger Lieferanten des chinesischen Hardware-Herstellers Huawei auf einer Liste blockierter Unternehmen stehen als zunächst vorgeschlagen. Sollte diese Nachricht stimmen, so der Börsianer, wäre dies "ein großes Plus" für Unternehmen, deren Umsätze in China dann 2025 vielleicht weniger stark zurückgingen als erwartet. Dabei bezog er sich vor allem auf Ausrüster, wie sie mit ASML auch aus Europa kommen. Der ASML-Kurs hat seit Mittwochabend um mehr als fünf Prozent zugelegt.