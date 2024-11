Trading-Chance Siemens: Gedreht, wo sie drehen musste – Bullen mit Matchball

Werbung

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023/2024 waren gut, der Ausblick ist positiv. Zwar kann man von Siemens in Sachen Gewinn pro Aktie keine großen Sprünge erwarten. Aber wenigstens geht es hier vorwärts, das können derzeit nicht viele DAX-Unternehmen von sich behaupten. Das dürfte Siemens für die Bullen interessant machen – das und die Charttechnik. Eine Trading-Chance Long.

Wirklich positiv überraschen konnte der Siemens-Konzern mit den Ergebnissen des vierten Geschäftsjahresquartals bzw. des am 30.9. beendeten Geschäftsjahres 2023/2024 zwar nicht. Aber dass die vorab avisierte Gewinnzielzone erreicht wurde und man für 2024/2025 einen gehaltenen bis leicht höheren Gewinn pro Aktie anpeilt, ist schon aller Ehren wert, denn:

Langsames Wachstum ... aber immerhin: Wachstum

Angesichts der vielen unter Druck stehenden Branchen war dieses Ergebnis dennoch eines der wenigen guten. Schwache Zahlen, gesenkte Prognosen, Nachfrageflaute ... diese Schlagwörter tauchen bei immer mehr Unternehmen auf, die im DAX notiert sind. Da wundert es nicht, dass die Siemens-Aktie als Reaktion auf die Bilanz am 14. November mit 195,50 Euro einen neuen Verlaufsrekord aufs Parkett legte. Der traf zwar sofort auf Verkaufsdruck und mündete in eine Korrektur, aber:

Das ist dem insgesamt für Deutschland schwächer werdenden Sentiment der Investoren geschuldet. Und man sollte in diesem Umfeld auch bei Siemens nicht mit einer sofortigen, grandiosen Hausse rechnen. Aber für Luft nach oben ist grundsätzlich der Weg vorhanden, nicht zuletzt, weil das Kapital sich auf die Unternehmen konzentriert, die noch im Plan laufen und auch die Analysten weiter den Daumen heben. Von den 21 die Aktie regelmäßig beobachtenden Experten sind 16 weiter bullisch ... und das durchschnittliche Kursziel würde mit derzeit 204 Euro noch gut Spielraum nach oben bieten. Das Kursziel ebenso wie die Charttechnik.

Die Aktie drehte genau da, wo sie drehen musste

Denn wir sehen im Chart, dass die Siemens-Aktie aktuell genau dort wieder Käufer findet, wo es aus charttechnischer Sicht geboten ist. Der Rücksetzer im Anschluss an die zunächst positive Reaktion auf die Bilanz drückte die Aktie an das untere Ende eines Anfang August etablierten Aufwärtstrendkanals, der zusammen mit der 200-Tage-Linie und einer seit Ende September etablierten Unterstützung eine Kreuzunterstützung bildet.

Hier kam es Ende vergangener Woche zu einem bullischen „Hammer“ im Candlestick-Chart, der zugleich durch den in der überverkauften Zone nach oben drehenden Stochastik-Oszillator unterstützt wird und Anschlusskäufe sah. Damit haben die Bullen jetzt einen „Matchball“ ... eine gute Gelegenheit für einen spekulativen Long-Trade mit einem recht nahe platzierbaren Stop Loss.

An der Supportzone: Long-Trade mit angenehm engem Stop Loss

Wir würden hier ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 139,627 Euro, woraus sich ein Hebel von aktuell 4,3 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 169 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,90 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Siemens lautet PG5P79.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 184,90 Euro, 188,88 Euro, 195,50 Euro, 200,20 Euro

Unterstützungen: 178,90 Euro, 176,06 Euro, 174,97 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Siemens

Basiswert Siemens WKN PG5P79 ISIN DE000PG5P797 Basispreis 139,627 Euro K.O.-Schwelle 139,627 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 4,3 Stop Loss Zertifikat 2,90 Euro

