ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für MTU - Favorit für 2025

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 390 auf 405 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere des Triebwerkbauers gehörten zu den Favoriten für 2025, schrieb Analyst David Perry in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Konzernzielen für das kommende Jahr. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 00:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 01:13 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------