Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Bellevue erwartet im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Konzernergebnis



02.12.2024 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zürich, 2. Dezember 2024

Jahresabschluss 2024

Bellevue erwartet im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Konzernergebnis

Kein signifikanter Aufschwung im für Bellevue zentralen Markt für klein- und mittelkapitalisierter Wachstumswerte im Gesundheitsbereich

Die im Vorjahresvergleich um 18% tieferen durchschnittlich verwalteten Kundenvermögen führen zu entsprechender Ertragsreduktion

Aufwendungen infolge personeller Veränderungen und organisatorischer Optimierungen sowie Umzug an den Standort Bellevue belasten Ergebnis zusätzlich

Voraussichtlicher Konzerngewinn 2024 um 50-55% tiefer als Vorjahresresultat

Nach wie vor starke eigenkapitalfinanzierte Bilanz als solides Fundament

Die Bellevue Group erwartet aufgrund der aktuell vorliegenden internen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 ein im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Konzernergebnis. Auch in diesem Jahr war im Markt für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumswerte im Gesundheitssektor – der anerkannten Anlageexpertise von Bellevue – kein signifikanter Aufschwung erkennbar, wenngleich erste Erholungstendenzen sichtbar waren. Die Reduktion der durchschnittlich verwalteten Kundenvermögen um 18% im Vorjahresvergleich führen zu einem Rückgang der Ertragsseite. Dank eines aktiven Kostenmanagements konnte die Aufwandseite nachhaltig entlastet werden. Vorgenommene personelle Veränderungen und organisatorische Optimierungen sowie Rückkehr an den Standort Bellevue belasten jedoch das Konzernergebnis zusätzlich.

Dies resultiert in einem gegenüber 2023 50-55% tieferen Konzernergebnis. Bellevue verfügt nach wie vor über eine starke eigenkapitalfinanzierte Bilanz.

Die Publikation des geprüften Geschäftsberichtes 2024 erfolgt am 25. Februar 2025.

Kontakt

Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2024 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 6.7 Mrd.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestrasse 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2042663

