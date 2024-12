Finanzmärkte 2025: Trump, Zölle & Aktienrally| NVIDIA | Gold | Inflation | Zinsen | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Im aktuellen Marktgespräch analysieren "Conny" Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Andreas Lipkow (comdirect) die wichtigsten Finanzmarkt-Entwicklungen. Nach der Präsidentschaftswahl von Donald Trump wird es auch im kommenden Jahr an den Finanzmärkten spannend bleiben! Welche Auswirkungen haben mögliche Strafzölle auf den Handel? Wie reagieren die Zentralbanken Fed und EZB auf einen möglichen Anstieg der Inflation? Und wie nachhaltig ist die Erholung Chinas? Aktuelle Einschätzungen zur laufenden Börsenrally und ein Ausblick auf 2025 im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Schon vor der Vereidigung - Trump droht mit Strafzöllen

02:22 ► Strafzölle als Inflationstreiber?

06:05 ► Wie weit sinken die Zinsen noch?

08:51 ► Goldrally und (k)ein Ende in Sicht?

11:55 ► Aktienrally heiß gelaufen?

14:50 ► China - wie nachhaltig ist die Erholung tatsächlich?

18:04 ► Ausblick 2025



🕐 Das Video wurde am 02.12.2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.