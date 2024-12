Kreise: ProSiebenSat.1 sichert sich neun Live-Spiele im Free-TV

BERLIN (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 wird Kreisen zufolge auch in Zukunft neun Spiele der Fußball-Bundesligen live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Das Medien-Unternehmen sicherte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dafür einen Vierjahresvertrag bei der Auktion der Deutschen Fußball Liga. Auch der "Kicker" berichtet darüber.

Zuletzt liefen die Partien bei Sat.1. Der zur Gruppe gehörende Sender zeigte den Supercup, die Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag, vier Relegationsspiele sowie das Auftaktspiel der 2. Bundesliga. Das gehört auch zum Umfang des neuen Vertrags.

Schon am Wochenende war bekanntgeworden, wie Rechte im Pay-TV verteilt sind. Fans benötigen auch ab der kommenden Saison zwei Abonnements für die Live-Spiele der Bundesliga. Die Konferenzschaltung am Samstag wird künftig bei DAZN gezeigt, genauso wie die Partien am Sonntag. Sky überträgt künftig das Spiel am Freitagabend sowie alle Spiele am Samstag.

DFL teilt Ergebnisse am Donnerstag offiziell mit

Die ARD hat nach Angaben der "Bild" die Rechte für die Zusammenfassungen am Samstagnachmittag in der "Sportschau" gekauft. Nach dpa-Informationen erwarben das ZDF Rechte für das "Sportstudio" und die RTL-Gruppe für das Topspiel der 2. Liga am Samstagabend. Die Sender und die DFL wollten sich dazu nicht äußern.

Die Auktion endet an diesem Mittwoch. Die DFL hat innerhalb von acht Tagen insgesamt 15 TV-Pakete für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 meistbietend vergeben. Die gesamten Ergebnisse sollen am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung veröffentlicht werden./mrs/DP/ngu