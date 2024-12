AKTIE IM FOKUS: Meyer Burger verdreifacht Kurs - Brückenfinanzierung gesichert

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Kurs von Meyer Burger hat sich am Freitag mehr als verdreifacht. Eine gesicherte Brückenfinanzierung des Chipkonzerns wurde unter Anlegern am Freitag mit sehr großer Erleichterung aufgenommen. In der Spitze wurden 1,80 Schweizer Franken für die Aktien gezahlt nach lediglich 0,49 Franken zum Schlusskurs am Vortag. Zuletzt betrug der Anstieg dann 234 Prozent auf knapp 1,64 Franken.

Das Unternehmen läutet mit der Brückenfinanzierung seine nächste Runde im Überlebenskampf ein. Am Morgen wurde mitgeteilt, dass von Anleihehaltern Mittel in Höhe von annähernd 40 Millionen US-Dollar gesichert wurden. Bekannt ist, dass für die restlichen Tranchen bestimmte Meilensteine erfüllt werden müssen. Dies zeigt, dass der Überlebenskampf damit noch nicht gewonnen ist.

Extrem große Kursausschläge sind für die Aktie wegen der Schieflage nichts ungewöhnliches, seit Jahren sank der Kurs bis zum kürzlich erreichen Rekordtief von 0,30 Franken - trotz eines reversen Aktiensplits, der im Juni vollzogen wurde./tih/AWP/jha/