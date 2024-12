EQS-News: Alzchem Group AG: LIVIA Corporate Development SE und HDI Vier CE GmbH informieren über beabsichtigte Privatplatzierung von insgesamt bis zu 250.000 Aktien der Alzchem Group AG

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Alzchem Group AG: LIVIA Corporate Development SE und HDI Vier CE GmbH informieren über beabsichtigte Privatplatzierung von insgesamt bis zu 250.000 Aktien der Alzchem Group AG

Trostberg, 10. Dezember 2024 – Die LIVIA Corporate Development SE und HDI Vier CE GmbH haben die Alzchem Group AG (ISIN DE000A2YNT30, WKN A2YNT3, Prime Standard) heute darüber informiert, dass sie beabsichtigen, heute insgesamt bis zu 250.000 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen einer Privatplatzierung zu veräußern. Die LIVIA Corporate Development SE und HDI Vier CE GmbH verfolgen gemäß ihrer Mitteilung mit dieser Veräußerung das Ziel, als unverändert klar positionierte Ankeraktionäre der Alzchem Group AG den Streubesitz und somit die Liquidität in der Alzchem Aktie zu erhöhen. M.M.Warburg & CO begleitet die Privatplatzierung als Sole Bookrunner.

Die Alzchem Group AG begrüßt die Erhöhung des Streubesitzes ausdrücklich.

Über Alzchem

Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Alzchem bietet Antworten auf unterschiedliche globale Entwicklungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Wir liefern Lösungen durch Marken und Produkte höchster Güte und durch eine nachhaltige Vision zur Mitgestaltung globaler Entwicklungen.

Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie.

Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet.

Das Unternehmen beschäftigt rund 1.690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 540,6 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 81,4 Mio. Euro.

