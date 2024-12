Trading-Chance MDAX: Massive Widerstandszone erreicht

Werbung

Dem MDAX, dem sogenannten „Index der zweiten Reihe“, bescheinigte man zuletzt immer wieder Aufholpotenzial. Aber bislang sind alle Versuche, das Börsenjahr mit einem nennenswerten Plus zu beenden, gescheitert. Und auch aktuell droht der Index in der Zone abzudrehen, in welcher er in diesem Jahr schon fünfmal abgewiesen wurde: eine Trading-Chance Short.

Zeigt der DAX ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Realität hierzulande? Das würde wohl kaum jemand behaupten, zumal die Aktien von Unternehmen in Schlüsselindustrien, so die Autobauer, Chemie und Pharma, in Abwärtstrends laufen. Der deutsche Leitindex wird von nur recht wenigen Aktien auf neue Rekorde gezogen, zu denen man bislang noch keine schwachen Bilanzen lesen musste. Beim MDAX hingegen sind die den DAX ziehenden Finanztitel nur schwach vertreten. Hier findet sich die ganze Breite der deutschen Branchen, von Maschinenbau bis zu Immobilienunternehmen. Und dieser Breite der deutschen Unternehmenslandschaft geht es nicht nur derzeit nicht gut. Es gibt auch keine Perspektive für eine zeitnahe Wende zum Besseren.

Keine Argumente für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben

Dass der MDAX 2024 bislang immer nur kurz die Performance-Nulllinie touchierte, um dann wieder ins Minus zu drehen, kann also nicht überraschen. Und jetzt, nachdem für die Flaute hierzulande keine Lösungen bereitstehen, die Hoffnung, dass China durchstartet und so von außen hilft, immer geringer wird und in Sachen US-Markt höhere Einfuhrzölle drohen, sind die Argumente für die Bullen, den Index diesmal durch die jetzt angelaufene Widerstandszone nach oben zu befördern, noch geringer als im Sommer.

„bearish engulfing pattern“ erhöht die Chancen für das Bären-Lager

Dass der MDAX zwar in der vergangenen Woche erst einmal mit dem DAX mitlief, dann aber am Montag ein „bearish engulfing pattern“ zeigte, d.h. eine Eröffnung im Plus, dann aber ein Handelsende unter dem Eröffnungskurs des Freitags, ist bezeichnend.

Die Trader scheinen mehrheitlich erneut den Widerstandsbereich 27.236 zu 27.642 Punkte, der sich aus den Zwischenhochs seit vergangenem Dezember zusammensetzt, als Kursziel zu sehen und steigen aus bzw. drehen ihre Positionierung auf Short. Noch ist der Abwärtsschwenk jung, noch könnten die Bullen dagegenhalten. Aber angesichts des Umstands, dass die Liste ihrer Argumente leer ist, bietet diese aktuelle Situation der Short-Seite die klar besseren Chancen und zudem die Möglichkeit, den Stop Loss relativ nahe am aktuellen Kurs anzusiedeln, weil diese so wichtige Chartzone jetzt noch in unmittelbarer Nähe liegt.

Short-Trade im Bereich einer massiven Widerstandszone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 31.572,96 Punkten derzeit einen Hebel von 5,7 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 28.100 Punkten im Index ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 3,42 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den MDAX lautet HB4Y9W.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 27.236 Punkte, 27.642 Punkte

Unterstützungen: 26.143 Punkte, 25.720 Punkte, 25.076 Punkte, 23.476 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den MDAX

Basiswert MDAX WKN HB4Y9W ISIN DE000HB4Y9W0 Basispreis 31.572,96 Punkte K.O.-Schwelle 31.572,96 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 5,7 Stop Loss Zertifikat 3,42 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.