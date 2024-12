In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung gab Zalando bekannt, ein Übernahmeangebot für die gesamte Aktienmehrheit von About You abzugeben. Der Berliner Dax-Konzern, bereits ein führender Online-Modehändler in Europa, strebt damit eine noch stärkere Marktposition an.

Das Angebot sieht vor, dass Zalando für jede About-You-Aktie 6,50 Euro in bar zahlt. Dieser Schritt wurde von den Vorständen beider Unternehmen sowie den Großaktionären von About You unterstützt, darunter die Otto Group. Die Großaktionäre halten insgesamt 73 Prozent der Aktien.

Mit dieser Übernahme will Zalando seine Marktposition auf dem europäischen E-Commerce-Markt ausbauen durch ein breiteres Sortiment und eine größere Reichweite.

Diese Übernahme dürfte erhebliche Auswirkungen auf den europäischen E-Commerce-Markt haben. Beobachter erwarten eine Konsolidierung der Branche und eine intensivere Konkurrenz unter den großen Playern. Für die Verbraucher könnten sich neue Möglichkeiten ergeben, wie beispielsweise ein noch größeres Angebot an Mode und eine noch weitergehende Personalisierung des Angebots.

(mit Material von dpa-AFX)