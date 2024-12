EQS-News: Jahresabschluss 2023/2024: tick Trading Software AG bestätigt vorläufige Zahlen

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung

Jahresabschluss 2023/2024: tick Trading Software AG bestätigt vorläufige Zahlen



12.12.2024

Jahresüberschuss mit 1.256 TEUR deutlich über Prognose

Dividendenvorschlag bei 0,50€ je Aktie

Ordentliche Hauptversammlung für April 2025 geplant

Düsseldorf, 12. Dezember 2024 – Die tick Trading Software AG (WKN: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99) bestätigt die bereits am 15. November 2024 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024. Der Aufsichtsrat hat den testierten Jahresabschluss heute festgestellt. Demnach hat das Unternehmen das am 30.09.2024 beendete Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.256 TEUR abgeschlossen. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 42% gegenüber dem Vorjahreswert von 886 TEUR. Das Ergebnis liegt damit auch deutlich über der Prognose (EUR 0,7 bis 1,0 Mio.).

„Dank der deutlich gestiegenen Handelsaktivitäten verzeichnete unser Unternehmen eine bessere Entwicklung als ursprünglich geplant.“ erklärt Carsten Schölzki, Vorstand der tick Trading Software AG (tick-TS). Während die Einnahmen aus dem Lizenz- und Betriebsgeschäft nahezu konstant blieben, konnten die höheren Umsätze aus den lastabhängigen Vergütungen (+28%) die um etwa 1/3 geringer ausgefallenen Projektumsätze nicht nur kompensieren, sondern führten auch zu dem höheren Jahresergebnis. In Summe beliefen sich die Umsatzerlöse auf 8.374 TEUR; das entspricht einem Anstieg um 4,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (8.001 TEUR).

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 550 TEUR auf 1.776 TEUR (Vorjahreszeitraum: 1.304 TEUR). Daraus resultierte nach Abzug von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag und sonstigen Steuern ein Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023/2024 in Höhe von 1.256 TEUR (Vorjahreszeitraum: 886 TEUR). Das Jahresergebnis fiel damit vor allem aufgrund der zum Geschäftsjahresende ungewöhnlich starken Handelsaktivitäten deutlich über der Prognose von EUR 0,7 bis 1,0 Mio. aus.

Zum Bilanzstichtag belief sich das Eigenkapital auf 3.491 TEUR (Vorjahr 3.140 TEUR). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 78,8 % (Vorjahr 78,1 %).

Der Finanzmittelfonds erhöhte sich um 506 TEUR. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 1.397 TEUR nach -820 TEUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist hauptsächlich auf das Jahresergebnis in Verbindung mit der Zunahme der Aktiva und die Abnahme der Rückstellungen zurückzuführen. Die Cashflows aus Investitionstätigkeit (15 TEUR) und Finanzierungstätigkeit (-906 TEUR) ergeben sich aus den Einnahmen und Ausgaben für das Anlagevermögen und Zinseinnahmen sowie aus der im Jahr 2024 ausgezahlten Dividende. Insgesamt resümiert der tick-TS-Vorstand: „Die Liquiditäts- bzw. Finanzlage der tick-TS ist weiterhin sehr gut.“

Gewinnverwendung und Hauptversammlung

Um die Eigenkapitalbasis dauerhaft zu stärken, hat der Vorstand im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses satzungsgemäß einen Betrag in Höhe von 250 TEUR (19,9% des Jahresergebnisses) in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Der Aufsichtsrat hat dem in seiner heutigen Sitzung zugestimmt.

Insgesamt ergibt sich ein Bilanzgewinn von 1.027 TEUR (Vorjahr: 926 TEUR). Für die ordentliche Hauptversammlung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie zur Abstimmung vor. „Wir freuen uns, dass wir unsere Dividende wieder um über 10% steigern können. Die Ausschüttung garantiert unseren Aktionären auch in diesem Jahr eine Dividendenrendite auf überdurchschnittlich hohem Niveau.“, sagt Carsten Schölzki.

Für das kommende Geschäftsjahr ist der Vorstand zuversichtlich: „Bei den Trading-Aktivitäten rechnen wir für 2025 anhand der Erfahrungen aus diesem Jahr mit Erlösen auf dem Niveau des 2. Halbjahres 2023/2024. Einschnitte bei den Lizenzerlösen und erwartete Aufwendungen aus der DORA-Regulierung verhindern nach unserer Planung ein besseres Ergebnis.“ Unter der Annahme eines stabilen regulatorischen und politischen Umfelds und des Fortbestands der durchschnittlichen Handelsaktivität an den Börsen plant der Vorstand, im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,8 bis 1,2 Mio. zu erzielen.

Die ordentliche Hauptversammlung 2025 der tick-TS AG soll Anfang April 2025 stattfinden. Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird Ende Februar 2025 auf der Website der tick-TS AG veröffentlicht.

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert Kann(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

