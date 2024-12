Nasdaq erstmals über 20.000 Punkte Quantensprung

Zalando will About You übernehmen

Zinspause ante portas

Der Jahresschlussakkord ertönt

Neue Prognosen auf Seite 3

Die Aktienmärkte tendierten gestern freundlich. Der DAX legte um 0,34 % zu, der S&P 500 um 0,82 %. Im Rallymodus waren Wachstumstitel: Die Nasdaq avancierte um 1,77 % und überwand erstmals die Marke von 20.000 Punkten; Tesla erreichte ein neues Allzeithoch. Hierzulande verzeichnete mit About You ein Titel aus der zweiten Reihe den größten Kurssprung mit einem Plus von 67 %: Das DAX-Mitglied Zalando möchte den kleineren Wettbewerber für 6,50 Euro je Aktie übernehmen. Da sich Zalando bereits mit den Hauptaktionären geeinigt hat, steht einer Übernahme nichts mehr im Wege. Zalando investiert hierfür über 1,1 Mrd. Euro. Zunächst gab die Zalando-Aktie um bis zu 9 % nach, erholte sich bis zum Handelsschluss jedoch wieder. Mit Inditex stand ein weiterer Konsumtitel im Fokus: Die Aktie des in Spanien beheimateten Zara-Eigentümers gab um 6,5 % nach. Die Erlöse im dritten Quartal waren wegen des Euro-Schwäche unter den Erwartungen ausgefallen.Das US-Arbeitsministerium veröffentlichte gestern Nachmittag den US-Konsumentenpreisindex für November 2024. Demnach sind die US-Konsumentenpreise im abgelaufenen Monat in saisonbereinigter Rechnung um 0,3 % gegenüber dem Vormonat angestiegen. Dies fiel im Rahmen der Erwartungen aus. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das der zweite Anstieg in Folge; von 2,4 % im September auf 2,6 % im Oktober und 2,7 % im November. Der Desinflationstrend hat also kurz vor dem Erreichen des Fed-Inflationsziels zumindest eine Pause eingelegt. Die Preisaufwärtstendenzen dürften 2025 aufgrund der von Donald Trump angedrohten Erhöhungen der US-Einfuhrzölle merklich zunehmen. Diese Argumente wird die US-Notenbank sorgsam abwägen. Nach einer weiteren Leitzinssenkung dürften die US-Geldpolitiker wohl erst einmal eine Zinspause einläuten, um die weitere Entwicklung abzuwarten.Bevor die Fed kommende Woche an der Reihe ist, läuten heute die SNB und die EZB den Jahresschlussakkord der Notenbank-Zinsentscheide ein. Die Euro-Währungshüter steuern klar auf ihre vierte Zinssenkung im laufenden Jahr zu. Die gemäßigte Inflationsentwicklung in Euroland hält die Tür für einen "großen" EZB-Zinsschritt auf der anstehenden Ratssitzung zwar ein Stück weit offen. Eine Senkung um 25 Basispunkte erscheint jedoch deutlich wahrscheinlicher. Dies entspricht auch dem Marktkonsens gemäß der Terminsätze am Geldmarkt. Es wird spannend zu hören sein, ob EZB-Chefin Lagarde vor überzogenen Erwartungen bezüglich des Ausmaßes weiterer geldpolitischer Lockerungsschritte 2025 warnt. Einstweilen halten wir an unserer Prognose fest, dass der Einlagesatz bis Ende 2025 unter die 2 %-Marke fallen wird. Auch die Schweizer Notenbank dürfte heute eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte beschließen.Diese Publikation wird ab heute um weitere Informationen erweitert: In unserem Prognoseüberblick auf der Folgeseite haben wir die Basismetalle Aluminium, Nickel und Kupfer sowie das Destillat Gasoil ergänzt. Unsere Kollegen Sandro Pannagl und Frank Schallenberger, die ebenfalls zum Autorenkreis des Daily zählen, sind die verantwortlichen Analysten für diese Rohstoffe und werden künftig relevante Marktbewegungen und -meldungen hierzu kommentieren.