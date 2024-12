US-T-Bond-Future - Gratwanderung auf der Zinskurve

Nachdem Anlegerinnen und Anleger seit März 2020 Zeugen einer historischen Zinswende wurden, lautete unser Fazit vor Jahresfrist „genug ist genug“. Das Erreichen unseres plakativen Kursziels von 3 % (Deutschland) und der „magischen 5 %-Marke“ (USA) steuerten charttechnische Argumente bei. Die eingeleitete Zinswende der wichtigsten Notenbanken spielte unseren letztjährigen Vorhersagen ebenfalls in die Karten. Unter dem Strich haben wir also einen Prognosetreffer gelandet. So stehen die Differenzen der aktuellen Renditen im Vergleich zu den Notierungen von Anfang Dezember 2023 von 2,11 % vs. 2,45 % (Deutschland) sowie 4,23 % vs. 4,35 % (USA) für einen absoluten Übergangsjahrgang. Dennoch bleibt die „historische Dimension“ des Zinsanstiegs der letzten Jahre zumindest in Teilen erhalten: Schließlich läuft der US-T-Bond-Future Gefahr, die vierte rote Jahreskerze in Serie auszubilden! Eine solche Dürreperiode musste das US-Rentenbarometer zuletzt Ende der 1970er-/Anfang der 1980er-Jahre hinnehmen. Übergeordnet lautet eine der Kernfragen im neuen Jahr, ob nach dem „auf der Stelle treten“ der vergangenen 12 Monate 2025 wieder eine klare Richtungsentscheidung ansteht.

US-T-Bond-Future (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart US-T-Bond-Future

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

