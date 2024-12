Warner Bros trennt TV- vom Streaming- und Kino-Geschäft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Warner Bros Discovery macht den ersten Schritt für einen möglichen Ausstieg aus dem schwächelnden TV-Geschäft.

Der Unterhaltungskonzern kündigte am Donnerstag die Abspaltung dieses Bereichs von der wachstumsstarken Streaming- und Kino-Sparte an. Dadurch erhöhten sich die "Optionen für eine zusätzliche Wertschöpfung in beiden Geschäftsfeldern". Vor einigen Wochen hatte Comcast Pläne für eine Ausgliederung der TV-Sparte NBCUniversal in eine eigene Aktiengesellschaft vorgestellt.

(Bericht von Deborah Sophia; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Philipp Krach.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)