Bis zu 217 %! 3 große Aktien in meinem Depot, die 2024 sehr stark gestiegen sind!

Das Börsenjahr 2024 ist stark gewesen, denn auch bei meinen großen Aktien hat es so manches Mal eine absolut bahnbrechende Performance gegeben. Auch wenn es nicht einmal der Spitzenwert ist: Aber aus meinen Top-10-Beteiligungen stechen drei mit einer Performance von bis zu 217 % heraus.

Werfen wir einen Blick auf diese drei Aktien. Und vor allem darauf, ob die Performance in den kommenden Jahren noch weitergehen könnte.

Direkt 217 %! Diese große Aktie hat eine Neubewertung erlebt!

Die erste große Aktie, die die Marke von 217 % geknackt hat, heißt Sea Limited (WKN: A2H5LX). Hierbei handelt es sich um einen Konzern aus Südostasien. Der wiederum drei Geschäftsbereiche besitzt. Mit Shopee ist der Konzern im E-Commerce vertreten. Sea Money ist die Payment-Sparte. Und das Garena-Segment bietet Online- und Mobile-Games an. Insbesondere für FreeFire ist dieses Segment bekannt.

Insbesondere zuletzt konnte die Aktie von Sea Limited stark zulegen. Das liegt an guten Zahlen. Konzernübergreifend erzielte Sea Limited ein Umsatzwachstum von 30 % auf 4,3 Mrd. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis von 153 Mio. US-Dollar ist der Gesamtkonzern profitabel gewesen. Das ist es, was die Investoren auf diesem Stand der Growth-Story sehen wollen. Und was für 217 % Aktienkursperformance ausgereicht hat.

Die Chancen stehen gut, dass Sea Limited auch im Börsenjahr 2025 oder zumindest bis zum Jahre 2030 erfolgreich bleiben kann. Der Gesamtkonzern ist mit einer Marktkapitalisierung von 66 Mrd. US-Dollar noch vergleichsweise moderat bewertet. Zwar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit einem Wert von über 4 auf einem Niveau, das nicht unbedingt sehr preiswert ist. Mit Payment und E-Commerce existieren allerdings zwei starke Megatrends, die ein zweistelliges prozentuales Wachstum ermöglichen sollten. Die zuletzt eher kriselnde Gaming-Sparte Garena hat sogar ebenfalls Wachstum erzielt. Allerdings ist sie inzwischen so klein, dass sie kaum mehr bremst. Ich denke daher, dass das Chance-Risiko-Verhältnis selbst jetzt nach 217 % Kursplus noch nicht unattraktiv erscheint.

188 % im Plus: Axon Enterprise!

Die zweite Aktie, die es immerhin auf 188 % Kursplus gebracht hat, ist Axon Enterprise. Hierbei handelt es sich mittlerweile sogar um eine meiner Top-3-Positonen. Wohl auch, weil das Unternehmen im bisherigen Börsenjahr 2024 eine derartige Neubewertung erfahren hat. Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) steht für Taser, Bodycams und auch Digitalisierungslösungen für die Polizei- und Exekutiv-Arbeit. Das ist das Fundament für diesen Erfolg.

Aber was hat Axon Enterprise so besonders gemacht im Jahr 2024? Für mich ist es das sich beschleunigende Umsatzwachstum auf zuletzt 32 % im dritten Quartal. Wobei die Cloud-Umsatzerlöse mit einem überproportionalen Wachstum von 36 % dafür sorgen, dass Axon Enterprise vermehrt als hochmargiger Software-Konzern wahrgenommen wird. Mittlerweile schlägt sich das auch in den Nettoergebnissen wider. Hier verzeichnete das US-Sicherheitsunternehmen einen Wert von 67 Mio. US-Dollar im dritten Quartal. Profitables Wachstum ist nötig, um diese Erfolgsgeschichte auch zukünftig fortzuschreiben.

Doch ist das möglich? Ich sehe jedenfalls sehr viele Faktoren, die noch überaus attraktiv erscheinen. Axon Enterprise besitzt eine Bruttomarge von 60,8 %. Im Cloud- und Software-Segment liegt der Wert teilweise sogar bei 70 %. Das zeigt, dass Axon Enterprise ein sehr profitables Unternehmen und langfristig wohl auch eine Cash-Cow sein dürfte. Bei einem Umsatz von derzeit etwas mehr als 2 Mrd. US-Dollar und einem adressierbaren Gesamtmarkt von ca. 50 Mrd. US-Dollar sehe ich noch viel langfristiges Potenzial. Die Aktie ist zwar, auch nach 188 % Kursplus im Jahre 2024, mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von inzwischen deutlich über 20 sehr ambitioniert bewertet. Ich würde mir Axon Enterprise aber zumindest auf die Watchlist setzen.

The Trade Desk: Aktie schafft bislang genau 100 %!

Zu guter Letzt lieferte mir die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) im Börsenjahr 2024 ein Kursplus von exakt 100 %. Auch der digitale Werbespezialist, der mit seiner programmatischen Werbung den Markt aufmischt, ist erfolgreich. Das liegt wohl auch daran, dass das Management einen Milliarden-Dollar-Markt ein dreistelliger Höhe adressiert. Und das mit einem Ansatz, den selbst Google (Alphabet) bemerkenswert und herausfordernd findet. Es geht dabei nämlich auch darum, Cookies obsolet werden zu lassen und dem Endnutzer im Rahmen des UID 2.0-Verfahrens selbst bestimmen zu lassen, welche Daten teilbar sind und welche Präferenzen man bei der Werbung besitzt.

Zurück zu The Trade Desk: Der Grund, warum die Aktie um über 100 % gestiegen sein dürfte, hängt wohl auch mit KI zusammen. Der Algorithmus von The Trade Desk nutzt Künstliche Intelligenz, um besser zu werden. Aber auch das profitable Wachstum ist ein Grund. Im letzten Quartal wuchs der Umsatz um 27 % auf 628 Mio. US-Dollar. Das Nettoergebnis wuchs hingegen um 15 % auf 94 Mio. US-Dollar. Ein Wachstum, das allerdings gerade erst im Begriff ist, sein volles Potenzial zu entfalten.

Ich glaube auch langfristig eher an die Chance bei The Trade Desk, wobei ich mittlerweile auch ein Bewertungsrisiko sehe. Denn auch The Trade Desk besitzt ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von bedeutend über 20. Das ist alles andere als preiswert. Auch hier würde ich daher jetzt nicht mehr unbedingt eine erste Aktie kaufen. Sondern eher an der Seitenlinie verweilen und mir die Aktie auf die Watchlist packen.

Starke Geschäftsmodelle, teure Aktien!

Sea Limited, Axon Enterprise und The Trade Desk besitzen allesamt starke und mittlerweile auch profitable Geschäftsmodelle. Das hilft ihnen. Sie haben außerdem Raum für weiteres Wachstum und damit eine Perspektive. Unternehmensorientiert bin ich daher gerne weiter investiert. Nur würde ich bei jeder einzelnen Aktie nicht unbedingt direkt All-In gehen. Nach der Performance im Börsenjahr 2024 ist eine Korrektur definitiv nicht ausgeschlossen!

