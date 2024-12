Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 25) - Extremsituation: Einstiegssignal besonderer Güte?

Bereits im vergangenen Jahr wiesen wir an dieser Stelle auf eine Extremkonstellation seitens diverser Indikatoren hin. Zur Erinnerung: Erstmalig in der Börsenhistorie war der Monats-RSI in den Jahren 2022/23 in überverkauftes Terrain abgetaucht und hatte hier eine positive Divergenz ausgeprägt. Parallel dazu konnte der trendfolgende MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generieren. Das bereits mehrfach beschriebene Übergangsjahr hat dazu geführt, dass sich die Stabilisierungsindizien seitens diverser Indikatoren verfestigt haben. So liegt im Verlauf des Oszillators inzwischen auch eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Interessant ist auch die Konstellation bei den Bollinger Bändern: Die Begrenzungen des Volatilitätsindikators haben sich inzwischen wieder zusammengezogen und verlaufen mittlerweile horizontal, was einen (zukünftigen) Ausbruch erleichtert. Gelingt der Befreiungsschlag in Form eines Spurts über die Marke von 138 und damit der Abschluss einer Trendwendeformation, dann winkt als Belohnung ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 12 „big figures“ – ausreichend, um die horizontalen Barrieren bei rund 148 bzw. die 200-Monats-Linie (akt. bei 148,17) ins Visier zu nehmen.

Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 25) (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 25)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.