Konservativ investieren: Aktien, die sich selbst abbezahlen

Du möchtest konservativ in Aktien investieren? Dann hast du meiner Meinung nach eine gute Entscheidung getroffen. Selbst eher defensive und zeitlose Investments können langfristig eine stabile Rendite erwirtschaften. Sie werden sich häufig nicht schnell im Kurs verdoppeln. Aber können trotzdem einen Unterschied machen.

Wie man konservativ investiert ist einem selbst überlassen. Heute möchte ich dir eine spannende Möglichkeit vorstellen. Nämlich Aktien, die sich quasi selbst abbezahlen. Das hat einen großen Vorteil für dich. Vor allem, wenn du eine Menge Zeit mitbringst.

Aktien, die sich abbezahlen: Deine konservative Vorgehensweise

Als Investor kannst du in Dividendenaktien investieren, die als konservativ oder zeitlos gelten. Der Lebensmittelbereich, nicht-zyklische Konsumguter, Versorger oder manche Immobilienbranchen gehören zu den Segmenten, die man hierzu zählen kann. Selbstverständlich neben auch ein paar anderen.

Was passiert, wenn man auf solche Aktien setzt? Die einfache Antwort: Sie zahlen einem voraussichtlich jedes Jahr eine gewisse Dividende. Wenn die Produkte und Dienstleistungen zeitlos sind, erwirtschaftet das jeweilige Unternehmen stete und beständige Gewinne Das führt zu einer ebenso soliden Ausschüttung. Sie wird in der Regel nicht sehr hoch sein. Aber beständig und das ist es im Zweifel, was zählt.

Selbst mit 3 % Dividendenrendite wir man bei einem solchen konservativen Vorgehen seine Investition irgendwann abbezahlen. Die Aktien liefern kumuliert in jedem Jahr einen Beitrag, der den ursprünglichen Kaufwert amortisiert. Bei 3 % Dividendenrendite braucht es beispielsweise etwas mehr als 33 Jahre. Mit 4 % sind es 25 Jahre. Aber wir sehen: Es ist möglich, über die Zeit seine Investition zurückzuerhalten. Und irgendwann dann einen Teil darüber hinaus, der spätestens eine Rendite markiert.

Gute Auswahl und Möglichkeit auf Wachstum als Beschleunigung!

Wenn das in Zukunft dein Ansatz sein sollte, wirst du vermutlich auch auf die folgenden zwei Dinge achten wollen. Erstens, dass du Aktien auswählst, die wirklich sehr qualitativ sind und ein zeitloses Geschäftsmodell besitzen. Die operative Stärke und die Widerstandsfähigkeit bestimmen, ob man auch in 10, 20 oder im Zweifel noch in 50 Jahren eine stabile Dividende erhält. Diesen Aspekt sollten Investoren daher niemals außer Acht lassen.

Sowie zweitens, dass man als Investor auf ein Quäntchen Wachstum achtet. Wenn sich die Gewinne und die Dividenden langfristig stets leicht erhöhen, kann man mit diesem Wachstum die Amortisationszeit noch verkürzen. Die Grundtendenz bleibt jedoch bestehen: Wer konservativ investieren will, der kann sich mit Dividendenaktien sein Investment bezahlen lassen. Es ist eigentlich sogar ein ziemlich cleverer Weg, um langfristig eine Rendite zu erzielen.

