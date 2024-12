Allianz-Aktie: Neues zu Dividende, Aktienrückkäufen & Wachstum! Reicht das?

Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) gibt es aufregende Neuigkeiten! Im Rahmen des diesjährigen Kapitalmarkttages präsentierte das Management neue Ziele. Für das Wachstum. Für die eigene Dividende. Und erstmals auch: Für Aktienrückkäufe, die der DAX-Versicherer nun offenbar überraschend in sein dauerhaftes Repertoire mit aufgenommen hat. Zumindest theoretisch.

All das klingt spannend für dich? Ja, ist es definitiv auch! Dann lass uns besser keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern direkt einen Blick auf die neuen Ziele riskieren. Überlegen wir außerdem, ob sie sich als ausreichend präsentieren.

Allianz-Aktie: Die neuen Ziele im Blick!

Wie das Management der Allianz-Aktie am 10. Dezember auf den Investor-Relations-Seiten bekannt gegeben hat, soll im Zentrum ein neues, spannendes Wachstum stehen. Das Ergebnis je Aktie soll demnach in den kommenden drei Jahren zwischen 7 % und 9 % pro Jahr wachsen. Mit einem solchen Ergebniswachstum liegt der DAX-Versicherer über der früheren Prognose, die ein mittleres einstelliges prozentuales Wachstum prognostiziert hat. Diese Prognose galt damals für den Zeitraum 2022 bis 2024. Die neuen Ziele entsprechend von 2025 bis 2027.

Grundlage für dieses Ergebniswachstum ist ein Ergebnis je Aktie von voraussichtlich 25 Euro für das Geschäftsjahr 2024. Auch diesen neuen Einblick hat das Management nun gegeben. Aber was bedeutet das konkret? Im Vergleich zum 2023er Ergebnis je Aktie von 21,56 Euro bedeutet das, dass wir in diesem Jahr definitiv ein überproportionales Ergebniswachstum sehen werden. Aber auch das ist in Anbetracht der früheren Wachstumsraten nicht überraschend.

Insofern ist ein Ergebniswachstum von 7 % bis 9 % und die entsprechende Erhöhung die eigentlich nur logische Folge. Allerdings: Erscheint das Ziel auch etwas tief gestapelt. Positiv ausgedrückt ermöglicht das die Option, den Markt in jedem einzelnen Geschäftsjahr noch zu überraschen.

Gleichzeitig betont die Allianz, noch profitabler zu werden. Die Eigenkapitalrendite soll auf 17 % steigen. All das wiederum soll dann in steigenden Dividenden und der Möglichkeit zu Aktienrückkäufen gipfeln.

Neue Dividendenpolitik + Möglichkeit für Aktienrückkäufe

Durch diese ambitionierte Zielsetzung wird die Allianz-Aktie auch in ihrer neuen Dividendenpolitik glänzen können. Natürlich steht sie unter dem Vorbehalt einer guten Solvency-II-Quote, die ausreichend Liquidität und Stabilität verspricht. In der Vergangenheit hatte der DAX-Versicherer aber nie Probleme mit diesem Mindestwert.

Gemäß der neuen Dividendenpolitik wird die Allianz-Aktie rund 60 % seines Jahresüberschusses per Dividende an die Investoren auskehren. Das heißt in Anbetracht der neuen Ziele: Dividendenwachstum ist wahrscheinlich. Voraussichtlich von mindestens 7 % bis 9 % pro Jahr. Damit dürfte die Dividendenrendite in den kommenden Jahren voraussichtlich wieder über die Marke von 5 % springen. Aber das ist nicht alles: Der Versicherer möchte außerdem weitere 15 % seines Jahresüberschusses flexibel an die Investoren zurückgeben. Das Management spricht explizit von der Option, Aktienrückkäufe hier einzuführen. Aber es ist keine fixe Aktienrückkaufquote.

Für mein Bauchgefühl hält sich das Management der Allianz-Aktie auch eine Sonder-Dividende offen. Das heißt: Es könnte perspektivisch mehr als die 60 % des Jahresüberschusses als Dividende geben. Eine flexible Quote zwischen Aktienrückkäufen und Ausschüttungen kann jedenfalls ein gesunder Puffer sein, um situativ reagieren zu können. Bei einer zu teuren Bewertung machen Aktienrückkäufe schließlich eher wenig Sinn.

Insgesamt: Spannende Einblicke bei der Allianz-Aktie!

Um ehrlich zu sein: Die Ergebnisse des Kapitalmarkttags bei der Allianz-Aktie waren nicht so überraschend. Es ist das, wo sich die Branche derzeit hinbewegt. Aktienrückkäufe sind auch bei Wettbewerbern wie der Axa zukünftig stärker positioniert. Aber es ist trotzdem ein guter Schritt, um spannende Kapitalrückführungen in den nächsten drei Jahren zu gewährleisten.

Besonders bemerkenswert finde ich das Konzernergebnis je Aktie von voraussichtlich 25 Euro für das Geschäftsjahr 2024. Auf Basis dieses Wertes läge schließlich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Wert von gerade einmal 12. Für die ambitionierten Wachstumsziele ist das gewiss nicht zu teuer. 60 % Dividende gemessen an diesem Wert würden außerdem 15 Euro Dividende je Aktie bedeuten. Mal sehen, ob es dazu kommt.

Für uns als Investoren gilt jedoch: Es warten bei der Allianz-Aktie attraktive Kapitalrückführungen und ein attraktives Wachstum. Was wollen wir eigentlich mehr?

Der Artikel Allianz-Aktie: Neues zu Dividende, Aktienrückkäufen & Wachstum! Reicht das? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

Aktienwelt360 2024