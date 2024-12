Meine 3 wichtigsten Lektionen aus dem Börsenjahr 2024

Das Börsenjahr 2024 nähert sich allmählich dem Ende entgegen. Es war ohne jeden Zweifel ein gutes Jahr. Viele Indizes sind gestiegen. Bislang in der Regel um die Marke von 20 %. Manchmal mehr, manchmal weniger. Regionale und vereinzelte Indexunterschiede sind selbstverständlich stets erkennbar.

Mir geht es heute aber nicht um die Performance, sondern um wichtige Erkenntnisse. Denn auch das Börsenjahr 2024 ist ein Zeitraum, der überaus lehrreich gewesen ist. Hier sind meine Learnings zum Thema einfache Rendite, dem Investiert-Sein, wenn die Post abgeht und zugleich auch der Lektion, dass sich selbst Einfachheit auszahlen kann.

Das Börsenjahr 2024: Eigentlich musste man nur investiert sein!

Mit dem Börsenjahr 2024 endet nun also ein erfolgreicher Zeitraum. Meine große und wichtigste Lektion ist, dass man als erfolgreicher Investor manchmal einfach nur investiert sein muss. Das wäre das wichtigste für die letzten etwas mehr als elf Monate gewesen. Und vermutlich auch für die noch ausstehenden Wochen.

Was so banal klingt, hat aber einen ernsten Hintergrund. Im Endeffekt konnte natürlich niemand garantieren, dass das Börsenjahr 2024 so erfolgreich ist, wie es sich nun präsentiert hat. Möglich war, dass starke Voraussetzungen gegeben gewesen sind. Im Zweifel ist es jedoch einfach nur wichtig, dass man im Börsenspiel partizipiert und Skin in the Game besitzt. So hätte man jedenfalls in jedem Fall von der starken Entwicklung des Aktienmarktes profitiert.

Für mich ist ein ebenfalls wichtiges Learning aber auch, dass man in dem Stil sein muss, der sich für einen auszahlt. Das heißt: Es sollte ein Fundament geben, das groß genug ist, um bei einer starken Performance wirklich ausreichend zu profitieren. Solche Performances wie im Börsenjahr 2024 wird es nicht immer geben. Als weitsichtiger Investoren müssen wir für diese Phasen ein Fundament errichtet haben, das uns in jeder Art und Weise zufrieden stellt. Und uns nicht mit dem Gefühl zurücklässt, dass wir ein starkes Jahr nicht ausreichend genutzt haben.

Eine einfache Rendite wäre ebenfalls möglich gewesen

DAX, S&P 500 oder auch MSCI World sind nicht die einzigen lukrativen Investments im Börsenjahr 2024 gewesen. Es ist auch ein Zeitraum gewesen, indem wir mit Zinsen auf Tages- oder Festgeld eine ordentliche Rendite bei kaum einem Risiko einfahren konnten. Das Geld, das ich womöglich kurzfristig brauche, habe ich ebenfalls in solche kurzfristigen Alternativen investiert.

Insofern war das Börsenjahr 2024 ebenfalls sehr spannend. Allerdings zeigt die zweite Jahreshälfte auch, dass diese Investments nicht langfristig ausgerichtet sind. Die Zinsen sinken bereits wieder. Und damit auch die Rendite, die wir auf unsere Investitionen erhalten.

Wir sollten das Börsenjahr 2024 als einen Zeitraum in Erinnerung behalten, in dem es Tages- und Festgeld-Alternativen gegeben hat. Es war attraktiv. Manchmal auch lukrativ. Aber gewiss nicht jedermanns Sache. Zudem sollten wir auch anerkennen, dass wir mit einem ETF auf den DAX, den S&P 500 oder auch den MSCI World eine bedeutend stärkere Rendite eingefahren hätten. Das zeigt, dass der Aktienmarkt für langfristig-orientierte Investoren der bessere und renditestärkere Platz für Investitionen ist.

Das Börsenjahr 2024: Einfachheit hätte sich ausgezahlt

Für mich zeigt das Börsenjahr 2024 zudem auch, dass es möglich ist, mit Einfachheit zu punkten. Wir haben gerade über einen ETF auf einen marktbreiten Index gesprochen. In sehr vielen Fällen hätte das ausgereicht, um eine solide Rendite einzufahren. Wir sprechen schließlich von einer Performance von ca. 20 % binnen Jahresfrist. Natürlich mag das Jahr 2024 in dieser Hinsicht besonders sein. Aber per Buy-and-Hold-Ansatz können wir stets sicherstellen, auch zu den wirklich guten Zeitpunkten investiert zu sein.

Auch du als Investor musst nicht immer komplexe Wege gehen. Nicht einmal auf einzelne Aktien setzen. Manchmal reicht es einfach aus, dass man per Sparplan einen kostengünstigen Indexfonds bespart. Somit sichert man sich einen Teil der Rendite und ist investiert, wenn so wie in den letzten Wochen und Monaten die Post abgeht.

Der Artikel Meine 3 wichtigsten Lektionen aus dem Börsenjahr 2024 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

