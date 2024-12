Bitcoin auf Allzeithoch – Erstmals über 105.000 Dollar

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelingt dem Bitcoin der Sprung erstmals über die Marke von 105.000 Dollar, was folgerichtig einem neuen Allzeithoch entspricht.

Anleger hoffen, dass die US-Notenbank am kommenden Mittwoch nicht nur an den Zinsschrauben nach unten dreht, sondern ihren Zinssenkungszyklus auch im Jahr 2025 weiter fortsetzen wird. Auch die Europäische Zentralbank hatte am vergangenen Donnerstag die Zinsen für den Euroraum gesenkt.

Anleger hoffen auf Zinssenkung durch US-Notenbank am kommenden Mittwoch

Die Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks spielen Krypto-Werten weiterhin in die Karten. Am kommenden Mittwoch kommt der US-Währungshüter das letzte Mal in laut Plan in diesem Jahr zusammen, um über die zukünftige Geldpolitik zu entscheiden.

Für 20:00 Uhr wird der Leitzinsentscheid erwartet. Anleger setzen auf einen Zinssenkungsschritt um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Ab 20:30 Uhr gilt es die Rede durch Fed-Chef Jerome Powell nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

Neben der Zuversicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen fiebern Anleger dem Einzug des designierten US-Präsidenten Donald Trumps in das Weiße Haus entgegen.