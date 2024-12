ROUNDUP: VW und IG Metall ringen um Tarifeinigung

HANNOVER (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen hat die womöglich entscheidende Verhandlungsrunde begonnen. In Hannover kamen Vertreter des Unternehmens und der IG Metall zu ihrer fünften Beratung zusammen. In einem zweitägigen Verhandlungsmarathon wollen sie versuchen, noch vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. Mit einem Abschluss wird frühestens am Dienstag gerechnet.

Auch ein Scheitern der Gespräche wird weiter nicht ausgeschlossen. Denn noch liegen die Positionen weit auseinander. Beide Seiten sprachen von schwierigen und wohl langwierigen Gesprächen, die wohl bis spät in die Nacht gehen und dann am nächsten Tag weitergehen könnten. Bis mindestens Dienstag haben sich die rund 70 Verhandlungsteilnehmer - rund 20 von Volkswagen und 50 von der IG Metall - in dem Hotel eingebucht. Verhandelt wird mal in großer Runde, mal in kleinen Arbeitsgruppen.

Einigung vor Weihnachten als Ziel

Beide Seiten bekräftigten zum Auftakt ihren Wunsch, nun zu einer Einigung zu kommen. "Wir dürfen keine Zeit mehr verstreichen lassen", sagte VW -Verhandlungsführer Arne Meiswinkel. "Es ist jetzt das Ziel, zusammen eine Lösung zu finden." Und zwar möglich noch vor Weihnachten, wie Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärte: "Wir wollen nicht in den Weihnachtsurlaub gehen mit dieser Unsicherheit, mit der Angst, ob es hier betriebsbedingte Kündigungen gibt, ob es Standortschließungen gibt."

Nach der vierten Verhandlungsrunde vor einer Woche hatten beide Seiten erstmals von konstruktiven Gesprächen berichtet. Von einer echten Annäherung sprachen beide bisher aber nicht. In der Sache würden beide Seiten noch "sehr, sehr, sehr weit auseinanderliegen", wie IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger erklärte.

VW will Löhne kürzen

Volkswagen fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen weiter im Raum. Die IG Metall verlangt dagegen den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter. Dauerhafte Einschnitte in das Monatsentgelt lehnt sie ab. Das seien die "roten Linien", die nicht überschritten werden dürften, sagte Gröger. Hier müsse sich VW bewegen, sonst werde es keinen Kompromiss geben.

Sein VW-Gegenüber Meiswinkel verwies dagegen erneut auf die kritische Lage des Konzerns. "Es besteht akuter Handlungsbedarf", betonte er. Jetzt gehe es darum, die Zukunft des Unternehmens zu sichern. "Dafür müssen wir weitere finanzielle Potenziale finden, die nachhaltig zu einer Kostenentlastung führen." Details, wo Kompromisslinien liegen könnten, nannten beide Seiten nicht.

IG-Metall-Vorschlag zurückgewiesen

Ein Angebot der IG Metall für Einsparungen ohne Werksschließungen und Stellenabbau hatte VW zuvor als nicht ausreichend zurückgewiesen. Die IG Metall hatte angeboten, eine mögliche Lohnerhöhung in einen Zukunftsfonds einzubringen. Dem Konzern stellte sie dabei eine Kostenentlastung von 1,5 Milliarden Euro in Aussicht. Im Gegenzug sollte VW auf Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen verzichten.

Damit, so Gröger, sei die IG Metall bereits einen großen Schritt auf VW zugegangen. Das erwarte er nun auch vom Unternehmen, das bisher an seinen Maximalforderungen festhalte. "Wir erwarten jetzt in dieser Phase der Verhandlungen deutlich die Bereitschaft auch des Unternehmens, sich auf diesen konstruktiven Verhandlungsprozess auch einzulassen."

Dieses Mal keine Warnstreiks

Anders als bei der vorigen Tarifverhandlung vor einer Woche gibt es dieses Mal keine Arbeitsniederlegungen bei VW. Bereits zweimal hatte die IG Metall den Autokonzern seit Anfang Dezember mit flächendeckenden Warnstreiks überzogen, zuletzt parallel vor einer Woche. Laut Gewerkschaft beteiligten sich beide Male rund 100.000 Beschäftigte an neun Standorten. Zur nun gestarteten fünften Tarifverhandlung gab es dagegen nur eine kleine Kundgebung mit rund 100 Teilnehmern vor dem Hotel.

Wie lange die Gespräche dauern, ist nach Angaben der IG Metall nicht abzuschätzen. Sollte es bei dem Verhandlungsmarathon am Ende erneut keine Annäherung geben, so droht die Gewerkschaft bereits mit einer Ausweitung des Arbeitskampfs. "Wenn das Unternehmen diesen Weg jetzt nicht mit uns gemeinsam einschlägt", so Gröger, "dann steht die Eskalationsplanung der IG Metall." 2025 drohe dann eine massive Ausweitung der Warnstreiks./fjo/DP/mis