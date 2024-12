ANALYSE-FLASH: Goldman startet Nestle mit 'Buy' - Ziel 86 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Nestle bei einem Kursziel von 86 Franken mit "Buy" aufgenommen. Die Schweizer stünden am Anfang einer Turnaroundstory, schrieb Analyst Olivier Nicolai in seiner am Dienstag vorliegenden Neueinschätzung. Angesichts der Marktführerschaft in attraktiven Kategorien ist der Experte optimistisch, dass 2026 gut vier Prozent organisches Wachstum erreicht werden./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 04:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

