EQS-News: ALBIS Leasing AG: Dr. Kerstin Steidte-Schmitt wird neue stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Hamburg, 18. Dezember 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) gibt bekannt, dass Dr. Kerstin Steidte-Schmitt am 17. Dezember 2024 in der ordentlichen Aufsichtsratssitzung einstimmig zur neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der ALBIS Leasing AG gewählt wurde. Sie folgt in dieser Position ab dem 1. Januar 2025 auf Christian Hillermann, der den stellvertretenden Vorsitz mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 abgeben wird. Als Mitglied des Aufsichtsrats wird er die ALBIS weiterhin unterstützen.

„Ich danke Christian Hillermann für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit in seiner Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in den vergangenen vier Jahren“, so Christoph F. Buchbender, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALBIS.

„Wir schätzen uns glücklich, mit Dr. Kerstin Steidte-Schmitt eine äußerst erfahrene Finanzexpertin mit ausgewiesenen Kenntnissen im Leasing und Factoring für den stellvertretenden Vorsitz zu gewinnen“, führt Christoph F. Buchbender fort.

Dr. Kerstin Steidte-Schmitt: „Ich fühle mich der ALBIS seit vielen Jahren eng verbunden und freue mich darauf, ihre zukünftige Entwicklung in meiner neuen Funktion weiter mitzugestalten.“

Die ALBIS befindet sich weiterhin auf positivem Kurs in Richtung Jahresende und geht davon aus, das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abzuschließen.

Darüber hinaus hat Rolf Hauschildt am 12. Dezember im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bekanntgegeben, dass sämtliche Angebotsbedingungen eingetreten sind. Das am 21. Oktober 2024 veröffentlichte Übernahmeangebot kann damit vollzogen werden. Nach dem Vollzug wird Rolf Hauschildt laut eigenen Angaben und nach heutigem Stand insgesamt 11.001.106 auf den Inhaber lautende Stückaktien an der ALBIS Leasing AG halten. Dies entspricht ca. 51,90 % des Grundkapitals sowie der Stimmrechte der Zielgesellschaft.



Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 35 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 100 Mitarbeiter beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

