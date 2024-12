Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Ceconomy, Kontron, Redcare Pharmacy, Commerzbank, Nissan, Heico, Quest Diagnostics, Quantum Computing, Hims & Hers, Mastercard, Pfizer, SoFi Technologies und Planet Fitness.

Heute ist es soweit. Die US-Notenbank Fed wird am Abend ihre Zinsenscheidung bekannt geben und verteidigen. Viel spannender wird für die Märkte allerdings die neue Verteilung der "Dot-Plots". Mehr dazu in der heutigen Live-Sendung.Derweil macht die UniCredit ernst und stockt ihre Beteiligung an der Commerzbank weiter auf. Ein gutes Zeichen für die Branche, wenn solch große Übernahmen als lukrativ eingestuft werden.

SoFi rückt durch große Insider-Transaktionen in den Fokus, hat aber auch den einen oder anderen Meilenstein im Geschäft zu verkünden. Martin beurteilt, wohin es mit dem Aktienkurs gehen kann.

Planet Fitness erhält einen Ritterschlag. Ein Analyst sieht deutliche Parallelen zwischen Planet Fitness und und Walmart - ob da wohl etwas dran ist?