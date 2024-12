EQS-News: DOUGLAS Group 2023/24 mit starken Ergebnissen und Fortschritten bei strategischen Maßnahmen

EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

4. Quartal und Gesamtjahr 2023/2024

DOUGLAS Group 2023/2024 mit starken Ergebnissen und Fortschritten bei strategischen Maßnahmen

Ergebnisse oberhalb der Prognose im GJ 2023/2024 (Oktober 2023 bis September 2024): Konzernumsatz wächst um 8,7% (berichtet) auf 4,45 Milliarden Euro (auf vergleichbarer Fläche, ("lfl"): +9,1%) Bereinigtes EBITDA steigt um 11,4% auf 808,6 Millionen Euro; bereinigte EBITDA-Marge: 18,2% (VJ: 17,7%) Fortschritte bei der Entschuldung: Verschuldungsgrad von 2,8x zum 30. September 2024 Jahresüberschuss steigt signifikant auf 84,0 Millionen Euro (Vorjahr: 16,7 Millionen Euro)

Starkes viertes Quartal mit Umsatz und Ergebnis deutlich über dem Vorjahr: Konzernumsatz wächst um 8,7% (berichtet) auf 959,9 Millionen Euro (lfl: +9,4 %); starke Omnichannel-Entwicklung: Filialgeschäft +8,3%, E-Commerce +9,5% Bereinigtes EBITDA steigt um 10,9% auf 151,5 Millionen Euro, bereinigte EBITDA-Marge: 15,8% (VJ: 15,5%) Positiver Quartalsüberschuss von 71,8 Millionen Euro (Vorjahr: -28,2 Millionen Euro) Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025: Umsatzerwartung zwischen 4,7 und 4,8 Milliarden Euro; Anstieg des bereinigten EBITDA auf 855 bis 885 Millionen Euro erwartet; erwartetes durchschnittliches Nettoumlaufvermögen (NWC) von unter 5% des Konzernumsatzes Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group: „Ich freue mich, dass wir nicht nur erneut ein hervorragendes Geschäftsjahr erzielt, sondern auch unsere bereits angehobene Prognose übertroffen haben – und zugleich erfolgreich unsere Wachstumsstrategie und ESG-Initiativen vorantreiben konnten.“

Düsseldorf, 19. Dezember 2024 - Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hat das Geschäftsjahr 2023/2024 erfolgreich und mit starken Ergebnissen abgeschlossen. Im Geschäftsjahr des Börsengangs hat die DOUGLAS Group kontinuierlich Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie „Let it Bloom“ erzielt, die Entschuldung vorangetrieben und ihr Profil als führender Premium-Beauty-Anbieter geschärft.

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 steigerte die DOUGLAS Group den Konzernumsatz um 8,7% auf 4,45 Milliarden Euro (GJ 2022/2023: 4,1 Milliarden Euro). Zum Umsatzwachstum trugen sowohl die Filialumsätze mit 8,2% (lfl: +7,5%) als auch das Onlinegeschäft mit +9,8% (lfl: +12,1%) bei. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 808,6 Millionen Euro – ein Plus von 11,4% gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,2% (GJ 22/23: 17,7%). Die Gruppe erzielte ein deutlich verbessertes Nettoergebnis von 84,0 Millionen Euro, nach 16,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Free Cash Flow (FCF) stieg auf 524,0 Millionen Euro (GJ 22/23: 480,6 Millionen Euro).

Damit hat die DOUGLAS Group sowohl ihre ursprüngliche Umsatzprognose von rund 7% für das Geschäftsjahr als auch ihre angehobene Prognose von rund 8,5% übertroffen, die im Juli 2024 nach starken ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erhöht worden war. Zugleich nähert sich die DOUGLAS Group stetig ihrer mittelfristigen Gewinnprognose einer erwarteten bereinigten EBITDA-Marge von rund 18,5% an.

Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group, sagte: „Ich freue mich sehr, dass wir nicht nur erneut ein hervorragendes Geschäftsjahr erzielt, sondern auch unsere angehobene Prognose übertroffen haben. Zugleich setzen wir erfolgreich unsere Wachstumsstrategie und Nachhaltigkeitsinitiativen um. In Kombination mit unserem deutlich verbesserten Finanzprofil haben wir damit Rückenwind und eine gute Ausgangslage, um unsere führende Marktposition weiter zu stärken – heute und in Zukunft. Wir sind also aus einer Position der Stärke in das neue Geschäftsjahr gestartet. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team und an unsere vier Marken – ihr habt 2023/2024 Großes geleistet."

Starker Abschluss des Jahres 2023/2024 gibt Schwung für das Geschäftsjahr 2024/2025

Nur im 4. Quartal 2023/2024, also von Juli bis September 2024, verzeichnete die DOUGLAS Group ein anhaltend starkes Omnichannel-Wachstum. Der Konzernumsatz verbesserte sich um 8,7% (berichtet) auf 959,9 Millionen Euro (lfl: +9,4%), wozu die Filialen 8,3% und das Onlinegeschäft 9,5% beitrugen. Auf vergleichbarer Fläche stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr in den Filialen um 7,8% und im E-Com um 12,8%. Das bereinigte EBITDA stieg um 10,9% auf 151,5 Millionen Euro (GJ 22/23: 136,7 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,8% (GJ 22/23: 15,5%).

Auf Grundlage der starken Ergebnisse des vierten Quartals und eines guten Starts in das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet die DOUGLAS Group für 2024/2025 einen Umsatzanstieg auf 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro, mit einem erwarteten Wachstum der Filialumsätze im mittleren einstelligen Bereich und der Online-Umsätze im hohen einstelligen Bereich. Die Gruppe erwartet zudem ein bereinigtes EBITDA von 855 bis 885 Millionen Euro.

Die DOUGLAS Group sieht zudem einen Anstieg des Konzernergebnisses auf 225 bis 265 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/2025. Diese Annahme basiert auf einer Verbesserung des bereinigten EBITDA und des Finanzergebnisses aufgrund der abgeschlossenen Refinanzierung im Zuge des erfolgreichen Börsengangs sowie infolge von Abschreibungen und einer Steuerquote auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Der erwartete starke Anstieg des Konzernergebnisses und eine weiterhin gesunde Entwicklung des Free Cashflows sollten darüber hinaus zu einer weiteren Verringerung des Verschuldungsgrads führen. Die DOUGLAS Group macht demnach gute Fortschritte, um zum Ende des Kalenderjahres 2025 eine Verschuldung von etwa 2,0x zu erreichen.

Anhaltender Omnichannel-Erfolg – Fortschritte bei Umsetzung von „Let it Bloom“

Das Wachstum im Geschäftsjahr 2023/24 wurde von allen Segmenten getragen. DACHNL (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien), CEE (Zentralosteuropa) und PD/NB (Parfumdreams / Niche Beauty) entwickelten sich mit zweistelligen Wachstumsraten besonders stark. Das Onlinegeschäft gewann in CEE weiter an Traktion und stieg das zweite Jahr in Folge um mehr als 20%, zusätzlich zum zweistelligen Wachstum im Filialgeschäft.

Im Einklang mit der Wachstumsstrategie „Let it Bloom“ und angesichts der anhaltend starken Geschäftsdynamik entwickelt die DOUGLAS Group ihr erfolgreiches Omnichannel-Modell sowohl strategisch als auch operativ weiter. Anfang 2025 startet das Unternehmen – zunächst in den Niederlanden – den mehrstufigen Rollout eines überarbeiteten und international einheitlichen Kundenbindungsprogramms – mit neuen Beauty-Card-Stufen, stärkerer Personalisierung und Omnichannel-Aktivierung sowie zusätzlichen Vorteilen, die Kund*innen für ihre Einkäufe belohnen.

Gleichzeitig baut das Unternehmen sein Filialnetz weiter aus: Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat die DOUGLAS Group 54 neue Filialen eröffnet und 144 bestehende modernisiert (einschließlich Standortwechsel). Im gleichen Zeitraum wurden 20 Filialen geschlossen, darunter sechs Franchise-Stores. Im November dieses Jahres wurde ein neuer Flagship-Store in bester Lage in Zagreb, Kroatien, eröffnet. Weitere strategische Eröffnungen im Geschäftsjahr 2024/25 sind unter anderem in Antwerpen, Salzburg und Berlin geplant.

Große Fortschritte bei ESG-Initiativen

Die DOUGLAS Group strebt auch im Bereich Nachhaltigkeit eine führende Rolle im Bereich Premium-Beauty an. Das Unternehmen hat dabei kürzlich in allen drei Handlungsfeldern seiner Nachhaltigkeitsstrategie wichtige Meilensteine erreicht:

People: Im Jahr 2024 wurde die DOUGLAS Group zum ersten Mal offiziell als „GREAT PLACE TO WORK“ zertifiziert. Außerdem erreichte sie Spitzenplätze in der Forbes-Studie „World‘s Top Companies for Women“: Die DOUGLAS Group belegt Platz 1 unter allen Unternehmen in Deutschland und allen globalen Einzel- und Großhandelsunternehmen sowie Platz 3 in der globalen branchenübergreifenden Liste. Die Auszeichnung unterstreicht den starken Einsatz der DOUGLAS Group, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Frauen stärkt und inspiriert.

Planet: Die DOUGLAS Group hat sowohl ihren Energieverbrauch als auch ihre Scope 1- und 2-Emissionen gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert und verbessert zudem konstant die Qualität ihres Nachhaltigkeits-Trackings. Weitere Meilensteine im Bereich Planet beinhalten die Group-weite Installation von intelligenten Zählern in den Geschäften, welche kürzlich initiiert wurde, sowie die Umstellung der Online-Versandkartons in der DACH-Region auf braune Kartons mit dem für die DOUGLAS-spezifische Produktgruppe höchstmöglichen Anteil an Recyclingpapier (zwischen 81% und 85%).

Products: Die DOUGLAS Group hat bereits 70 % ihres Corporate-Brands-Sortiments auf ihren ökologischen Fußabdruck hin untersucht und ist zuversichtlich, die CO2-Ziele für ihre Corporate Brands zu erreichen. Im Mai 2024 hat das Unternehmen außerdem eine Verpackungsrichtlinie für Corporate Brands definiert und umgesetzt.

Start ins Geschäftsjahr 2024/2025

Die DOUGLAS Group ist gut in das neue Geschäftsjahr 2024/2025 und die wichtige vorweihnachtliche Saison mit den Shopping-Anlässen Singles' Day und Beauty Friday gestartet.

Überblick Finanzergebnisse

Q4 GJ 2023/2024 Q4

2022/2023 Q4

2023/2024 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Umsatz €883,1m €959,9m +8,7% +9,4% Filialen €615,4m €666,6m +8,3% +7,8% E-Com €267,8m €293,2m +9,5% +12,8% E-Com % (Konzernumsatz) 30,3% 30,6% +0,2 Pkt. Segment DACHNL €410,4m €460,5m +12,2% +12,7% Segment Frankreich €161,0m €160,1m -0,6% -1,0% Segment SE €130,2m €143,5m +10,2% +9,7% Segment CEE €127,5m €146,4m +14,8% +11,6% Segment PD/NB €40,1m €43,1m +7,4% +7,4% Bereinigtes EBITDA €136,7m €151,5m +10,9% Nettoergebnis -€28,2m €71,8m Pos.

GJ 2023/2024 GJ

2022/2023 GJ

2023/2024 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Umsatz €4.093,9m €4.451,0m +8,7% +9,1% Filialen €2.771,4m €2.999,5m +8,2% +7,5% E-Com €1.322,4m €1.451,4m +9,8% +12,1% E-Com % (Konzernumsatz) 32,3% 32,6% +0,3 Pkt. Segment DACHNL €1.871,9m €2.073,1m +10,7% +11,0% Segment Frankreich €813,5m €838,2m +3,0% +2,5% Segment Südeuropa €625,6m €665,8m +6,4% +5,7% Segment CEE €556,4m €652,1m +17,2% +14,6% Segment PD/NB €171,6m €190,2m +10,8% +11,1% Bereinigtes EBITDA €725,9m €808,6m +11,4% Liquidität (30. Juni) €262,3m €98,9m -62,3% Nettoergebnis €16,7m €84,0m +404,2%

Segment-Übersicht: DACHNL (Österreich, Belgien, Deutschland, Schweiz, Niederlande), Frankreich (Frankreich, Monaco), SE / Südeuropa (Andorra, Kroatien, Italien, Portugal, Slowenien, Spanien), Zentralosteuropa / CEE (Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei), PD/NB (Parfumdreams, Niche Beauty)

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.880 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom – DOUGLAS 2026″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 19.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group.



