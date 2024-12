Kao Corporation: Zur Nominierung von Kandidaten für die Position des Vorstandsmitglieds unseres Unternehmens

Der Vorstand und das Managementteam von Kao streben eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts auf der Grundlage unserer Geschäftsstrategie an. Um unseren Unternehmenswert zu steigern, sind wir bestrebt, direkt und konstruktiv mit allen unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, und begrüßen neue Perspektiven, um Herausforderungen anzugehen.

Kao hält sich an ein solides Auswahlverfahren, um eine optimale Zusammensetzung des Vorstands sicherzustellen. Wie in der Pressemitteilung vom 12. Dezember angekündigt, wurde die Auswahl der Kandidaten in diesem Geschäftsjahr über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten vom Vorstand und dem Ausschuss für die Prüfung von Kandidaten für den Vorstand und die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats beraten. Die Kandidaten für die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats wurden am 2. Dezember zusammen mit der Bekanntgabe der neuen Struktur der Geschäftsführung bekannt gegeben.

Die bekannt gegebenen Personen sind vorgeschlagene Kandidaten und schließen Vorschläge anderer Aktionäre nicht aus. Nach dem Auswahlverfahren unseres Unternehmens führen wir derzeit die entsprechende Bewertung der von bestimmten Aktionären vorgeschlagenen Kandidaten für Vorstandsmitglieder durch.

Kao wird sich weiterhin für eine faire Offenlegung von Informationen gegenüber allen Interessengruppen einsetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

