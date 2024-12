Börse Frankfurt-News: Bitcoin-Rally pausiert (Kryptowährungen)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die US-Notenbank hat den Bitcoin-Höhenflug ausgebremst, die Zuversicht bleibt aber. Im Krypto-ETN-Handel ist viel los, auch in kleineren Währungen wie Chainlink und Ripple.

19. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die US-Notenbanksitzung am gestrigen Mittwoch hat der Krypto-Rally zugesetzt - zumindest für den Moment. Fed-Chef Powell hat angesichts gestiegener Inflationserwartungen weniger Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Außerdem bekräftige er seine krypto-kritische Haltung und betonte, dass die Zentralbank selbst keine Bitcoin halten dürfe und auch keine Gesetzesänderung fordere.

Der Bitcoin, der Anfang der Woche in der Spitze auf 108.000 US-Dollar gestiegen war, kostet aktuell wieder "nur" 101.300 US-Dollar. Allerdings ergibt das immer noch mehr als eine Kursverdopplung in diesem Jahr. "Der starke Anstieg ist vor allem auf die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen, dessen kryptofreundliche Haltung den Markt begeisterte", stellt Dovile Silenskyte vom Emittenten WisdomTree fest. Auch der angekündigte Rücktritt des Chefs der US-Wertpapieraufsicht SEC Gary Gensler erfreute die Krypto-Fans. Sein Nachfolger soll Paul Atkins werden, Wunschkandidat der Szene.

Die Kurse der "Altcoins", also anderer Kryptowährungen, waren ebenfalls stark gestiegen, verlieren seit gestern aber nun auch. Einige von ihnen, etwa Ripple und Algorand, hatten sich nach dem Wahlsieg von Trump im Kurs mehr als vervierfacht.

ETN-Handel: Vor allem Bitcoin, aber nicht nur

Im Krytpo-ETN-Handel ist extrem viel los. Meist geht es um Bitcoin-Tracker, bei der ICF Bank etwa um den Invesco Physical Bitcoin (XS2376095068) oder den WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287). "Wir sehen teils große Kauforder, aber auch mal Gewinnmitnahmen", meldet ICF-Händler Ivo Orlemann. Ethereum- (DE000A3GPSP7, CH0454664027), Cardano- (CH1102728750) und Solana-ETNs (CH1114873776) seien ebenfalls gut nachgefragt. Zeitweise extrem hoch sei auch die Nachfrage nach Ripple-ETNs gewesen, meist von 21Shares (CH0454664043). "Zuletzt ist es aber etwas ruhiger geworden."

Bei Lang & Schwarz sind kleinere Währungen ebenfalls umsatzstark, etwa Polkadot, Polygon und Chainlink (CH1100083471). "Mittlerweile wird auch die zweite und dritte Reihe stark beachtet und meist gekauft", erklärt Andreas Schröer. Holger Heinrich von der Baader Bank meldet gute Umsätze für Ripple- (GB00BLD4ZN31), Algorand- (GB00BNRRF105) und Solana-Tracker (CH1114873776). Extrem gut an kommen zudem Krypto-Körbe, bei der ICF etwa der 21Shares Crypto Basket (CH0445689208).

Bitcoin-ETN: In einer Reihe mit großen iShares-ETFs

Der rege Handel mit Krypto-ETNs in diesem Jahr zeigt sich auch in den Xetra-Statistiken. Der Bitwise Physical Bitcoin (DE000A27Z304), ehemals ETC Group Physical Bitcoin, war in diesem Jahr nicht nur regelmäßig meistgehandelter Krypto-Tracker auf Xetra. Er steht mit Umsätzen von fast 3 Milliarden Euro (per 16.12.) sogar auf Platz sechs der Umsatzliste aller ETPs, also inklusive ETFs und ETCs. Nur die großen iShares-ETFs auf MSCI World, Euro Stoxx, S&P 500 und DAX sowie der Geldmarkt-ETF von Xtrackers kamen auf noch höhere Umsätze. Ebenfalls hoch war das Krypto-Handelsaufkommen im VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0) und im 21Shares Bitcoin (CH0454664001).

Bitcoin als "Wertaufbewahrungsmittel"?

Silenskyte von WisdomTree sieht den Bitcoin 2025 getrieben durch die zunehmende institutionelle Akzeptanz, ein günstiges makroökonomisches Umfeld und potenziellen politischen Rückenwind. Zudem könnten anhaltender Inflationsdruck, geldpolitische Unsicherheit und geopolitische Spannungen das Interesse an Bitcoin als "Wertaufbewahrungsmittel" weiter steigern.

Weitere US-Spot-ETFs erwartet

"Viele Marktteilnehmer erwarten, dass das Universum an zugelassenen ETFs durch die SEC deutlich erweitert werden könnte", bemerkt André Dragosch von Bitwise, ehemals ETC Group. So stünden noch weitere Spot-Krypto-ETFs vor der Genehmigung, etwa auf Solana und Ripple. Dragosch verweist auch auf die geplante strategische Bitcoin-Reserve. "Die USA wollen offensichtlich vor anderen Konkurrenten wie China eine Krypto-Reservewährung aufbauen", betont er. Nicht zu vergessen sei auch die Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq 100 - immerhin sei das Unternehmen der größte börsennotierte Bitcoin-Inhaber. "Somit sind ETFs und Fonds, die den Nasdaq 100 abbilden, gezwungen, in die Aktie von MicroStrategy zu investieren."

"Mit Volatilität leben"

Auch Oliver Schäfer von 21Shares geht davon aus, dass der Markt 2025 noch positiver gegenüber Kryptowährungen eingestellt sein wird, beflügelt durch ein günstigeres regulatorisches Umfeld. "Das könnte die Akzeptanz von Kryptowährungen und das Wachstum der Branche insgesamt in einem Tempo beschleunigen, das wir noch nie zuvor gesehen haben", ergänzt er. Investoren sollte aber bewusst sein, dass es sich bei digitalen Assets um risikoreiche Anlagen handle - und der Markt volatil bleiben werde. "Kann man mit dieser Volatilität leben, dann gibt es gute Chancen auf eine signifikante Outperformance."

Von Anna-Maria Borse, 19. Dezember 2024, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)